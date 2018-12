Flüchtlingssituation, Lehrer- und Ärztemangel

Das kam bei denen gut an. „Ich begrüße es, dass sich die Regierungspräsidentin Zeit nimmt, uns an der Basis besucht und Präsenz zeigt“, sagte Jörg von Borczyskowski (UWG). „Wir sehen das als Wertschätzung an.“

Norbert Ricking ( SPD) erinnerte Feller an ihre Zusage, bei der Gestaltung der künftig drei Oberstufen an allgemeinbildenden Schulen zu helfen und zu beraten. „Das Besondere an der Situation in Gronau ist, dass wir zwei neue Gesamtschulen haben, die 2020/21 Oberstufenunterricht aufnehmen“, sagte Feller. Sie versprach, die Situation im Auge zu behalten.

Die Herausforderungen in der Gesundheitsvorsorge betreffen nicht nur Gronau, sondern ganz Westfalen. Die Grenzlage Gronaus stelle ihrer Ansicht nach keinen erschwerenden Faktor dar. „Im Gegenteil: Die Zusammenarbeit mit dem Medisch Spectrum Twente in Enschede sehe ich als ein positives Signal.“ Als Ursache für den Ärztemangel werde oft angeführt, dass Mediziner lieber in der Stadt arbeiteten. „Doch auf dem Land gibt es eine hohe Lebensqualität. Das müssen wir vielleicht deutlicher machen.“ Um den Wunsch vieler Ärztinnen und Ärzte nach Arbeiten im Team entgegenzukommen, böte sich ein genossenschaftliches Modell an.

Die Flüchtlingssituation habe sich weitgehend entspannt. Derzeit kämen noch 400 bis 500 pro Woche nach NRW, sagte sie. Die Verteilung erfolge gleichmäßig auf die Kommunen, so Feller auf eine Frage von Udo Buchholz (GAL). Bürgermeisterin Sonja Jürgens erinnerte an die Situation vor drei Jahren, als Kommunen durch die hohe Anzahl an Flüchtlingen vor großen Herausforderungen standen: „Ich bin Frau Feller immer noch sehr dankbar, dass sie damals als Vizepräsidentin jederzeit erreichbar war und Lösungen angeboten hat. Auch wenn nachts plötzlich ein weiterer Bus mit Menschen ankam, die wir unterbringen mussten.“