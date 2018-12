Im Renaturierungsgebiet Glanerbeek hat die SGW zusammen mit der niederländischen Waterschap Regge en Dinkel eine Rückhaltezone für den Glanerbeek geschaffen. Ein Wehr wurde in den Glanerbeek gesetzt. Somit können bis zu 40 000 Kubikmeter Wasser gestaut werden. Das dient einerseits dem Hochwasserschutz, hat aber auch dazu beigetragen, den natürlichen, grenzüberschreitenden Wasserlauf wiederherzustellen und die Fläche wieder stark zu vernässen. Dabei wurden direkt an der deutsch-niederländischen Grenze (auf der anderen Seite liegt der Campingplatz Aamsveen) und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturschutzgebiet Amtsvenn 15 Hektar der SGW-Fläche durch Extensivierung in ein Areal für Wiesenvögel und Amphibien umgewandelt. Dazu wurde der nährstoffreiche Oberboden weitgehend entfernt. So entstanden Hohlformen mit bis zu 3,5 Meter Tiefe, Wasserflächen, Weidetümpel, Flutmulden und Blänken. Ausgerechnet hier hat sich inzwischen aber ein Problem ergeben: Das Nadelkraut (Crassula helmsii), eine aus Australien und Neuseeland stammende Pflanze, die als Zierpflanze nach Europa kam und dann auch in die hiesige Natur eingeschleppt wurde. Dieser Neuankömmling (Neophyt) droht nun, heimische Arten zu verdrängen und wird deshalb im Renaturierungsgebiet bekämpf (finanziert mit Landesmitteln). Wie der Kampf ausgeht, bleibt abzuwarten.