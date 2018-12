Die drei Weisen forschen in der Welt der Sterne. Plötzlich entdeckt einer von ihnen einen ganz besonderen Stern. Sie finden heraus, dass ein neuer, mächtiger König von einem besonderen Stern angekündigt wird. Also machen sie sich gleich auf den Weg, um den neuen Herrscher zu finden. Und sie finden ihn nach einer langen Reise in einem Stall bei seinen Eltern. Die Weisen hoffen, dass er endlich den Frieden für die Welt bringt.