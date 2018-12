Karin Perrevort verabschiedet

Fast 23 Jahre lang war sie das „Gesicht“ des Touristik-Service, hat Einheimische wie Gäste beraten und deutschlandweit auf Messen den Tourismus in Gronau präsentiert. Jetzt wurde sie von den Kollegen des Stadtmarketings, des Kulturbüros und des Rockmuseums in den Ruhestand verabschiedet. Perrevort absolvierte ab 1971 bei der Sparkasse eine Ausbildung zur Bankkauffrau, ehe sie 1996 zum Touristik-Service wechselte. „Ihr Servicegedanke und das Lächeln auf ihren Lippen zeichnen sie aus. Eine tolle Mitarbeiterin, die uns fehlen wird“, so das Stadtmarketing in einer Mitteilung.