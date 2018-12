Die Musikschule Gronau lädt alle Kinder ab acht Jahre zu einem neuen Musiktheater-Projekt ein, „Sei, was du willst!“ lautet das Motto der Dozentinnen Tania Prates-Rein und Alina Lorfeo. Gemeint ist damit, dass jedes Kind Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung und Entdeckung der eigenen Kreativität im Bezug auf Schauspiel, Improvisation, Pantomime, Singen und Komponieren entdecken soll. Auch Kostüme und Requisiten sowie das Schreiben eigener Texte kommen nicht zu kurz.

Zum Abschluss wird am 12. April eine Show veranstaltet, die von einer Schülerband begleitet wird.

Die Musikschule Gronau will damit ein Angebot zur Förderung sozialer, kreativer und musikalischer Aspekte setzen. Das Projekt wird ab 5. Februar zehnmal (jeweils dienstags von 14 bis 15.30 Uhr in der „Brücke“) stattfinden. Die Proben für die Abschlussshow finden am 9. und 11. April statt. Das Projekt ist für Schüler der Musikschule Gronau gratis bzw. kostet 60 Euro für externe Schüler. Anmeldungen und Infos gibt es im Büro der Musikschule Gronau oder unter www.musikschule-gronau.de.