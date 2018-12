Schule übernimmt Erziehungsaufgaben

Weihnachten, das Fest der Freude, steht vor der Tür. Neugierig und freundlich zugleich wird man von vielen Kindern und Leiterin Helga Witte im Kindergarten St. Josef begrüßt. Es duftet nach frischen Plätzchen.

Helga Witte: Plätzchen backen ist bei uns eine Tradition, auf die sich alle Kinder freuen, zumal zu Hause nicht in allen Familien gebacken wird. Das gehört im Kindergartenalltag genauso dazu wie das Ostereier färben, Palmstock, Drachen- oder Schultüten basteln. Es fördert manuelle Fertigkeiten und hält den Brauch lebendig.

Um die tausend Kinder haben Sie in Ihren 32 Berufsjahren kennengelernt. Über welche Fähigkeiten verfügen die Kindergartenkinder heute im Vergleich zu früher?

Helga Witte: Im kognitiven Bereich sind viele Kinder weiter entwickelt als früher. Was jedoch auffällt, ist die Tatsache, dass große Teile der Kinder – gleich welcher Herkunft – in ihrer Sprachentwicklung verzögert sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in den Familien einfach nicht mehr so viel kommuniziert wird und Geschichten vorgelesen werden. Auffällig ist weiterhin, dass es immer mehr Kinder mit sozialen und emotionalen Problemen gibt.

Woran liegt das?

Helga Witte: Bedingt durch den strukturellen Wandel in der Familie sind viele Kinder unausgeglichener, da die Zeit für Ruhe irgendwie fehlt. Das schlägt sich auf die Kinder nieder.

Der Kindergarten dient als Vorstufe für die Schule. Lernen die Drei- bis Sechsjährigen bei Ihnen wann und was sie wollen?

Helga Witte: Unser Kindergarten besteht aus drei gemischten Gruppen sowie einer U-3-Gruppe. Die Angebote orientieren sich stets an den Bedürfnissen der Kinder, die individuell selbst entscheiden, womit sie sich beschäftigen. Spielerisch fördern wir aber ihre Sprache und Bewegung. Im Kindergarten ist das Leben für die Kinder insgesamt noch unkompliziert und frei. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Diese Freiheit ändert sich beim Übergang zur Grundschule, wo zwangsläufig ein anderer Wind weht und für die Schulkinder der Ernst des Lebens beginnt.

Turbulent geht es auch in der Gesamtschule in Gronau zu, wo sich Schulleiterin Ursula Steuer gerade – mit Kisten beladen – den Weg vom Kunstraum in ihr Zimmer bahnt.

Frau Steuer, nach fast 30 Jahren im Schuldienst kennen Sie den „Ernst des Lebens“ wie aus dem Effeff. Inwieweit haben sich die Bildungsziele in all den Jahren verändert?

Ursula Steuer: Für mich eigentlich gar nicht, denn oberstes Ziel ist immer noch die individuelle Förderung der Jugendlichen.

Was also hat sich verändert?

Ursula Steuer: Die Anforderungen haben sich durch die Digitalisierung sehr verändert. Neben der Vermittlung von Unterrichtsstoff ist es mittlerweile auch Aufgabe der Schule die Erziehung der Heranwachsenden mit zu übernehmen und sie auf das Berufsleben vorzubereiten. Wer nicht in die Fußstapfen der Eltern treten kann oder möchte, muss sich durch die Vielfalt an Berufen kämpfen, die der Markt heutzutage hergibt. Dabei stehen wir den Schülern zur Seite. Wir helfen ihnen ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und den richtigen Weg einzuschlagen.

Eltern, deren Kinder eine Ganztagsschule besuchen, legen also einen Großteil der Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder in schulische Hände?

Ursula Steuer: Das ist in der Tat so, zumal die traditionelle Erziehung in der Familie meines Erachtens im Vergleich zu früher abgenommen hat. Erziehung kostet Geduld und Kraft – Kraft, die Eltern im Alltag mitunter nicht mehr aufbringen können. Damit das Zusammenleben in unserer Schule mit derzeit 812 Schülern aus über 24 verschiedenen Nationen funktioniert, bedarf es klarer Regeln und Ordnung. Soziales Fehlverhalten wird daher direkt thematisiert. Darüber hinaus sind feste Rituale wichtig.

Benötigen die Schüler auch gewisse Rituale?

Ursula Steuer: Sicher. Kinder brauchen Rituale und Aufgaben wie das Ausräumen der Spülmaschine oder Wegbringen der Pfandflaschen etc., für die allein sie verantwortlich sind. Nur so spüren sie, dass sie wichtig für diese Gemeinschaft sind. Das ist bei uns in der Gesamtschule nicht anders. Auch hier hat jedes Kind seinen Anteil zu leisten, damit der Alltag funktioniert.

Auf welche Erziehungsziele legen Sie an der Gesamtschule großen Wert?

Ursula Steuer: Auf respektvollen Umgang miteinander, aber auch Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Lernen, damit die Jugendlichen ein gutes Mittelmaß bei all ihrem Tun finden.

Wie wird der Ganztag die Schule langfristig verändern?

Ursula Steuer: Die Gesamtschule hat sich bereits vom klassischen Wissensvermittler zu einem Lebensraum für Schüler verändert. Hier verbringen Lehrkräfte und Schüler viel gemeinsame Zeit. Auch die Freuden, Sorgen und Nöte unserer Schüler bleiben uns da natürlich nicht verborgen. Neben den üblichen Haupt- und Nebenfächern bieten wir Ergänzungsstunden in Wirtschafts- und Arbeitslehre an sowie Arbeitsgemeinschaften wie die Schwimm-, Hauswirtschafts- oder Werk-AG, damit sie praktische Dinge lernen, die ihnen manchmal im Elternhaus nicht mehr vermittelt werden.