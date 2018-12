Die Klasse 4 der Bernhard-Overberg-Grundschule befasste sich jetzt mit dem Thema Umwelt, aber auch mit der Skulptur „Lernende“, die vor einiger Zeit vom Heimatverein Epe vor dem Amtshaus aufgestellt wurde. Nun sprachen vier Schulkinder ihre Gedanken, die sie mit ihrer Lehrerin Silvia Holtmann erarbeitet hatten, in ein Mikrofon. Anlass waren Aufnahmen zu einer Bürgerfunksendung des Heimatvereins Epe.

Um den in der Skulptur dargestellte Globus ist ein großer Gürtel gebunden. Er hält die Erde zusammen. Auf ihm stehen die Worte „Bildung, Toleranz, Respekt, Verantwortung, Geduld und Verständnis“ – und es ist ein Riss in der Mitte der Welt zu sehen. „Ich glaube“, so Schülerin Anna Scherping, die Welt ist kaputtgegangen.“

In der Radiosendung stellt sich der Heimatverein mit verschiedenen Arbeitskreisen und Projekten im Radio vor. Unter Anleitung des Medientrainers Daniel Meyer und in Verbindung mit der Volkshochschule Gronau entsteht derzeit eine fast einstündige Sendung, die im Januar von Radio WMW ausgestrahlt wird. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.