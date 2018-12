In den Räumen waren die Abteilungen so geschickt ausgerichtet, dass sowohl Leseratten wie Schmuck- und Kuchenfreunde ein reiches Angebot vorfanden, das übersichtlich dargeboten wurde. Eine ältere Frau aus Nordhorn sagte: „Ich komme seit vielen Jahren, und auch wenn ich jetzt keine Bücher mehr mitnehme, in der gemütlichen Cafeteria finde ich immer Leute, mit denen ich mich gern unterhalte. Die Torten sind sowieso spitze.“

Auch das Spielzeug aus den 70er-Jahren fand Liebhaber. Eine Dame sagte: „Ich habe einen Tornister erstanden, der genauso aussieht wie meiner vor 75 Jahren, mit Tafel, Griffelkästchen und Schwämmchen. Das muss ich meinen Enkeln zeigen.“

Auch die Büchernarren – manche schleppten Lesefutter fürs ganze Jahr ab – konnten ausgiebig stöbern und sich anregen lassen. Der Schmuckstand war wie jedes Jahr heiß umlagert, es freute sich so mancher über die sorgfältige Beratung und ein gutes Schnäppchen.

Der Erlös ist für soziale Einrichtungen bestimmt. Eine großzügige Spende geht an das Kinderheim Peciu Nou in Rumänien, wo Kinder und Jugendliche betreut werden und eine Ausbildung bekommen. Die Not dort ist immer noch sehr groß, ein Haus musste bereits geschlossen werden.

Ein weiterer Betrag geht an das Psychosoziale Zentrum des Vereins Horizont für die Dinkelwerkstatt in Gronau. Weiterhin werden die Gronauer Tafel und die Schultornister-Aktion für Schulanfänger unterstützt.

Die Frauen des Orga-Teams­ danken für die Unterstützung beim Auf- und Abbau und für die Bücher-, Schmuck- und Kuchenspenden.