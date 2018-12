Auf dem Gelände des Enscheder Flughafens soll im kommenden Sommer eine Art „Jurassic Park“ entstehen. Gebildet wird der „Dinopark Twente“ aus 57 lebensgroßen, beweglichen Dinosaurier-Nachbildungen. Vom neun Meter großen, blutig-brutalen Tyrannosaurus Rex bis zum zwölf Meter großen, pflanzenfressenden Brachiosaurusist ist jede Art vertreten, berichtet die Zeitung Tubantia.

Die Modelle stammen aus Privatbesitz und werden bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt, so in den Messehallen in Utrecht und zuletzt im Burgers Zoo in Arnheim. Organisiert hat die Ausstellung der Enscheder Tim Lammers. Er ist als Marketingmanager in dem Arnheimer Zoo tätig und wollte seiner Heimatstadt ein besonderes Ereignis bieten. In Enschede sollen die Dinos vom 13. Juli bis 25. August zu sehen sein. Erwartet werden 25 000 Besucher.

Die Eintrittspreise sollen sich zwischen 11 und 14,50 Euro bewegen.