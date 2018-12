Man muss sich Hermann-Josef Hörmann als rundweg zufriedenen Menschen vorstellen. Warum? Weil das von ihm und seinen Mitstreitern organisierte Turmblasen am vergangenen Samstagabend erneut für großartige Stimmung auf dem Kirchplatz sorgte. Darüber, dass so viele Menschen kamen. Und darüber, dass diese Menschen sich so freigiebig zeigten, dass insgesamt 6100 Euro an Spenden gesammelt wurden.

Der Betrag geht je zur Hälfte an den Verein der Portugiesen in Epe, der mit dem Geld eine Gemeinde in der Heimat unterstützt, die nach einer Brandkatastrophe immer noch der Hilfe bedarf. Freuen über einen Teil des Erlöses darf sich auch der Verein „Menschen in Not“, der mit dem Geld die Offene Weihnacht teilweise finanzieren wird. Toni Valera und Klaus Baveld nahmen am Mittwochabend das Geld im Vereinsgebäude der Portugiesen an der Laurenzstraße entgegen.

Seit 2001, als das Turmblasen zum ersten mal stattfand, sind bisher bereits 45 030 Euro zusammengekommen, die gemeinnützigen Zwecke in Gronau und Epe zugute kamen.

Der gute finanzielle Erfolg in diesem Jahr resultiert auch aus der Tatsache, dass die angebotenen Köstlichkeiten wie Würstchen und Gambas gesponsert wurden.

Und ohne die Mitwirkung zahlreicher Unterstützer wäre der Abend nicht gelungen. Hermann-Josef Hörmann dankte denn auch den Bläsern, dem Glühweinteam Hessling und Klümper, Hermann Wenker und seinem Team, dem Verein der Portugiesen, Bungert-Sport Epe (Susanne Koschel), den Auf- und Abbauhelfern, Getränke Hewing, Robert Meyer Catering, dem Containerdienst Büscher, dem Truck-Service, Gerd und Mario Frieler, E-&-H-Fleisch Eichhorst und der Allianz-Versicherung Stefan Bügner für deren Engagement.