Ungewissheit und Verantwortung

Was bedeutet das für uns Menschen? Darüber diskutieren Naturwissenschaftler und Philosophen seit Langem. Und: Wenn es keine physikalische Zeit gibt – was heißt das für unsere Zukunft? Brauchen wir uns vielleicht gar nicht um sie zu kümmern? Weil sie vielleicht schon auf ewig in einem Blockuniversum festgelegt ist? Sind alle menschliche Bestrebungen und Gedanken um die Zukunft überflüssig?

Ich denke nicht. Denn wenn alles vorherbestimmt sein sollte – dann doch auch das menschliche Bestreben und der Drang, die Zukunft gestalten zu wollen, ja zu müssen. Zumal – und auch das lehrt die (Quanten-)Physik – dem Menschen als Beobachter eine ganz wesentliche Bedeutung im Kosmos zukommt. Die Nicht-Existenz der physikalischen Zeit würde uns nicht aus der Verantwortung entlassen, über die Zukunft nachzudenken und sie zu gestalten. Paradox? Ja, aber damit müssen wir leben.

Seit in den 1970er-Jahren das Bewusstsein wuchs, dass die Ressourcen der Menschheit begrenzt sind, ist das Nachdenken über die Zukunft überlebenswichtig geworden. Damals schienen die geschilderten Zukunftsszenarien weit weg. Heute ist die Zukunft der 70er. Einige Schreckensvisionen von damals sind eingetreten. Die Umweltverschmutzung hat zugenommen, die Meere sind eine globale Müllkippe, Ressourcen werden knapp.

Andererseits: Viele heute selbstverständlich scheinende Entwicklungen waren damals überhaupt nicht absehbar: Dass fast jeder Mensch einen Computer mit sich herumträgt – wer hätte das damals auch nur ansatzweise geahnt? Dass die Digitalisierung viele Lösungsansätze für Probleme bieten könnte – davon war damals noch keine Rede. Ebenso wenig davon, dass künstliche Intelligenz neue Chancen schafft – aber auch neue Ängste schürt.

Im Rückblick scheinen die 70er-Jahre fast gemütlich. Erfindungen und Entwicklungen vollzogen sich in einer beinahe gemächlichen Geschwindigkeit. Heute überschlagen sich Ereignisse. Die Globalisierung hat unseren Blick auf die Welt verändert. Das Leben wird immer komplexer, Informationsströme prasseln ungeordnet auf uns ein. Die Gegenwart zu fassen, geschweige denn die Zukunft zu planen, wird angesichts des immensen Tempos immer schwieriger. Planungen werden von der Realität überrollt, müssen angepasst werden. Längerfristige Prognosen zu erstellen, scheint sinnlos.

Dass sich angesichts dieser Unvorhersagbarkeit viele Menschen unsicher fühlen, ist einerseits nachzuvollziehen; andererseits sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Denn Zukunft bedeutet nicht automatisch, das alles schlechter wird. Zum Beispiel halte ich die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen für übertrieben. Es stimmt: Computer und Roboter werden künftig viele Aufgaben erledigen, für die jetzt noch Menschen zuständig sind. Doch derartige Prozesse hat es schon immer gegeben – genauso wie die Sorge davor. Tatsächlich erfolgte der Wandel meistens zum Wohl der Menschen, denen die Maschinen schwere körperliche Arbeit oder lästige Routinen abnahmen. Für die wegfallenden entstehen neue Arbeitsplätze. Ja: Von Arbeitnehmern wird mehr Flexibilität verlangt werden. Doch die Zukunft hält auch mehr Freizeit bereit.

Das Thema Arbeit nur ein Aspekt in diesem komplexen Gewebe, das sich Zukunft nennt. Umwelt, Frieden, Sicherheit – Zukunft stellt uns vor viele Herausforderungen. Diese Entwicklungen müssen begleitet werden. Und darin liegt die Aufgabe jedes einzelnen.

Es gibt einen philosophisch-theologischen Begriff, der nur im Zusammenhang mit Zukunft Sinn ergibt: Hoffnung. Hoffnung darauf, das die Zukunft gut wird. Doch allein auf Hoffnung sollte die Menschheit nicht bauen, sondern vielmehr die Zukunft selbst in die Hand nehmen. Indem man Verantwortung für sich und seine Umgebung übernimmt. Der amerikanischen Informatiker Alan Kay hat mal gesagt: „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“

Das nimmt einem auch ein Stück die Sorge vor der Zukunft. Selbst wenn sie physikalisch gar nicht existieren sollte . . .