Offensiv gegen den Pflegenotstand

„Damit soll jungen Menschen der Einstieg in das interessante und zukunftssichere Themenfeld Pflege erleichtert und langfristig der eigene Bedarf an qualifizierten Fachkräften gesichert werden. Die dreijährige Ausbildung ist sehr vielseitig und bietet hervorragende Zukunftsaussichten“, so das Haus in seiner Pressemitteilung weiter.

Beruflich Pflegende werden schon jetzt händeringend gesucht: Die Verweildauern im klinischen Bereich werden zwar immer geringer, aber die Anforderungen an die Pflegenden, zum Beispiel in der Behandlung von Alterskrankheiten, chronischen Krankheiten und demenziellen Erkrankungen steigen stetig. Es kommen immer vielfältigere und anspruchsvollere Tätigkeiten auf die professionell Pflegenden zu. Gleichzeitig steigt die Anzahl multimorbider Patienten, da die Alterspyramide sich langsam umkehrt. Der demografische Wandel ist in vollem Gang, denn die Baby-Boomer-Generation der geburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis 1969 kommt ins Rentenalter. Mit dem Alter steigt jedoch das Risiko für Erkrankung und Pflegebedürftigkeit. Dieser Entwicklung stehen aber zu wenige Pflegefachkräfte gegenüber.

Im Mai 2018 hat Karl Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen an die Kliniken und Pflegeschulen appelliert, mehr Ausbildungsplätze in der Pflege zur Verfügung zu stellen, so das Hospital weiter. Der Politiker begründete seinen Aufruf mit dem wachsenden Bedarf an gut ausgebildeten Pflegekräften. Durch die Initiative des Krankenhauses soll jeder geeignete junge Mensch in und um Gronau die Chance erhalten, eine zukunftsorientierte Ausbildung zu beginnen, um die qualifizierte und anspruchsvolle Pflege von Menschen künftig zu gewährleisten. Die Lehrenden bereiten sich derzeit gemeinsam mit der Klinikleitung auf diese Aufgabe vor.

Auskunft erteilt Schulleiter Hendrik Bramer ✆ 02562 9151701 oder per E-Mail: bramer@st-antonius-gronau.de