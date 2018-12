Immer donnerstags um 20 Uhr gibt’s zum Preis von sieben Euro musikalische Geheimtipps und spannende Neuentdeckungen querbeet durch alle Musikrichtungen.

Den Auftakt macht am 10. Januar die Kölner Band Schank. Mit intelligenten und direkten Texten haben sie in kurzer Zeit viele Fans gewonnen und elektrisieren mit ihrem akustischen Powerfolk: mal wild, mal romantisch und dabei immer auf die Zwölf.

Musik für Frauen, echte Männer und ewige Kinder. Die Band begeistert als Support der Höhner genau wie auf Indiepop- oder Folkfestivals. In Schank lösen sich alle Widersprüche auf. Im Club meint man, die Landluft zu riechen. Ab und zu verirrt sich ein Volkslied oder eine krude Coverversion in ihre Setlist, und am Ende des Abends sind sich alle einig: „Echte Musik sticht!“, heißt es in der Ankündigung.

„And then there was Schank: Punk-party sound – imagine The Pogues at their 70s wildest doing a Bläck Föös­ cover album“, heißt es über Schank auf der englischsprachigen Musikseite 3songsbonn.com.

Das bei den Clubkonzerten so manche Band auftritt, die – wie Schank – Kultpotenzial hat, mag ein Blick in die nebenstehenden Termine bestätigen. Welcher Musikkenner muss nicht schmunzeln, wenn er den Bandnamen „Reis Against The Spülmachine“ liest. Helge Schneider lässt grüßen: „Es gibt Reis, Baby!“

► Tickets sind im Museum und online erhältlich.