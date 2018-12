Strom und Wasserstoff statt Diesel

„Das ist ein spannendes Thema“, sagt Bürgermeisterin Sonja Jürgens, die sich mit André Homölle, dem Leiter des zuständigen Fachdienstes Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, den Fragen stellt. Verkehr befindet sich schließlich im Spannungsfeld zwischen Mobilität, Erreichbarkeit und Umweltschutz.

Der motorisierte Verkehr erzeugt Abgase, die den Klimawandel beschleunigen. „Verkehr vermeiden, verlagern und verträglicher machen“, laute daher auch für Gronau die Herausforderung, sagt André Homölle. Fahrten und Transporte vermeiden ließen sich durch Fahrverbote oder Konzepte wie eine Citymaut. „Einige große Städte haben sie ja schon eingeführt“, sagt Homölle. „Für Gronau und den ländlichen Raum kann ich mir das aber nicht vorstellen – aber wer weiß, ob Autofahrer irgendwann für die Fahrt in die Innenstadt Münsters zahlen müssen?“

Besser als Verbote sind Angebote, die das Umsteigen vom Auto auf den Öffentlichen Personennahverkehr oder aufs Fahrrad schmackhaft machen. „Was müssen wir optimieren, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen?“, fragt – nicht nur – die Bürgermeisterin. Eine immer wieder gehörte Kritik sind die hohen Bahn- und Busfahrpreise – gerade für kurze Strecken. Ein positives Beispiel gibt die österreichische Hauptstadt Wien: Dort kostet das ÖPNV-Jahresticket 365 Euro – umgerechnet einen Euro pro Tag, und Busse und Bahnen fahren in einem dichten Takt. Allerdings: Wien ist Großstadt – das Münsterland ist ländlich und weniger dicht besiedelt.

Immerhin, es bahnen sich Angebotsverbesserungen an: „Dass der Baumwollexpress – die Buslinie von Bocholt bis Bad Bentheim – kommt, finde ich eine tolle Sache“, sagt Homölle. „Sogar Nordhorn hat Interesse, dass die Linie bis dorthin verlängert wird.“

Die Grundlage, auf der die Mobilität der Zukunft aufgebaut wird, ist der Verkehrsentwicklungsplan. Der wird derzeit von den Fachleuten im Rathaus überarbeitet. Da stellt sich die Frage: Wie informieren sich die Experten eigentlich selbst über aktuelle Entwicklungen im Verkehrsbereich? „Über Fachzeitschriften und Fortbildungen“, sagt Homölle. „Oft steht aber auch bei uns eine Google-Suche am Anfang einer Recherche. Der Austausch mit Kollegen aus anderen Kommunen ist ebenfalls wichtig. Häufig sind dort schon Erfahrungen gemacht worden, von denen wir profitieren können.“

Gronau ist schon jetzt eine Fahrradstadt. Der RadSchnellweg F 35 soll künftig eine weitere, schnelle Verbindung zwischen Twente, Gronau und Ochtrup ermöglichen und noch mehr Menschen aufs Fahrrad locken. Der F 35 ist ein Radweg fast wie eine Autobahn: so wenig Kreuzungen wie möglich, Vorfahrt für Fahrräder, breite, beleuchtete Fahrspuren mit gutem Asphalt. „Wenn der F 35 bis Münster durchgezogen würde – das wäre wirklich attraktiv“, schaut Homölle in die Zukunft. Und wenn man dann noch bei jeder Witterung trocken und ohne Gegenwind überkäme. „Eine Überdachung des Radwegs dürfte an den Kosten scheitern“, fürchten Jürgens und Homölle. Vielleicht sollte man auf neuartige Fahrräder setzen, die Schutz vor Wind und Wetter bieten. Und zusätzlich zu den Pedalen zum Selberstrampeln über einen Elektro-Antrieb verfügen.

Apropos: Weder Jürgens noch Homölle halten Elektroautos für die absolute Lösung der Verkehrs- und Umweltprobleme. Schließlich wird der Strom, mit dem Elektromotoren betrieben werden, zu einem Großteil immer noch durch Kohleverbrennung und Atomkraft erzeugt. Homölle sieht auf lange Sicht in Wasserstoffmotoren eine umweltfreundliche Lösung. Doch bis dahin sind E-Autos zumindest eine Zwischenlösung. Die Infrastruktur für E-Autos wird derweil auch in Gronau verbessert: Die Stadtwerke werden drei Ladesäulen errichten.

Wie sieht es bei der Bahn in sagen wir: 20 Jahren aus? Die Strecke zwischen Enschede und Münster, damit rechnet Homölle fest, wird dann elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut sein. „Und es wird einen Haltepunkt in Gronau-Ost geben“, ergänzt Jürgens. „Dafür setzen wir uns schon lange ein.“

Das Carsharing – also das Teilen von Autos – wird in Großstädten immer beliebter. Gerade bei jungen Leuten, die sich kein eigenes Auto leisten können oder wollen. „Eine Prognose, wie Carsharing hier in Gronau angenommen werden wird, wage ich nicht“, sagt Homölle. Doch irgendwann könnte auch in mittelgroßen Städten wie Gronau der Leidensdruck für Autofahrer wachsen: Dann, wenn die Parkplätze knapp werden. Vorboten, dass das bald so weit sein wird, gibt es bereits. „Schon jetzt stehen vor Einfamilienhäusern oft zwei oder drei Autos“, hat Jürgens festgestellt. Die Autos werden immer breiter und größer. „Auf dem Rathausparkplatz haben wir die Parkbuchten in einer Reihe schon verbreitert“, sagt Homölle. „Was zur Folge hat, dass die Zahl der Plätze sinkt.“

Ein Umdenken scheint erforderlich. Zumal wenn man bedenkt, dass ein einziger Parkplatz – siehe Tiefgarage – schon mal 62 000 Euro kosten kann . . .