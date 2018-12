Vereine und Organisationen können sich bewerben

„Tagtäglich setzen sich in unserem Land ehrenamtliche Frauen und Männer für den Erhalt von Traditionen, für die Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und der Vielfalt ein. Sie stärken mit ihrem Engagement unsere Gesellschaft und die Gemeinschaft in vielfältiger Art und Weise. Sie tragen dazu bei, dass unsere Traditionen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt werden und sie geben diese an die nächste Generation weiter“, sagt Ministerin Ina Scharrenbach.

Heimat ist Lebensqualität und schafft Verbundenheit in Zeiten, wo uns Vieles zu trennen scheint. Die Landesregierung fördert Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern, die positiv gelebte Vielfalt in unserem Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen. Heimat zu haben, heißt unsichtbare Wurzeln in sich zu tragen – egal, wo ein Mensch herkommt, egal wo sie oder er hingeht.

Mit dem Heimat-Scheck fördert die Landesregierung mit rund 150 Millionen Euro bis 2022 die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten und Gemeinden und in den Regionen. Eine Antragstellung ist ab sofort möglich. Die dazu benötigten Formulare sind unter mhkbg.nrw zu finden.

„Die ersten Vereine haben bereits eigenständig Anträge eingereicht und auch schon das Geld erhalten. Es ist toll zu sehen, wie die Projekte verwirklicht werden.“, freut sich Thomas Albers (Geschäftsführer vom Kulturbüro Gronau). Das Kulturbüro Gronau unterstützt Vereine gerne und steht per E-Mail unter info@kb-gronau.de oder unter ✆ 02562 718712 zur Verfügung.