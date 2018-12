Mit Border-Colli „Luke“ an der Grenze entlang

Gronau -

Nordrhein-Westfalen an seinen Grenzen zu umrunden und an allen durchquerten Orten die jeweiligen Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister zu besuchen – das hat sich der Rur-Eifeler Ralf Spilles vorgenommen. Jetzt war er im Zuge seiner „Mission“ im Gronauer Rathaus zu Gast. „Ich umrunde seit dem vergangenen Jahr unser Bundesland Nordrhein-Westfalen. Meistens am Wochenende gehe ich immer entlang der Grenze. Da, wo ich aufgehört habe, starte ich beim nächsten Mal“, erklärte er.