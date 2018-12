Ootmarsum: Tannenbaum umgesägt

Ootmarsum -

Vandalen haben einen großen Weihnachtsbaum vor der Kirche in Ootmarsum umgesägt. Die Tat wurde am Sonntag gegen 4 Uhr entdeckt, so die Polizei Dinkelland. Es sei offensichtlich, dass ee sich um Vorsatz handele, so die Polizei: Neben dem Baum lag eine Handsäge. Die Polizei zeigte sich konsterniert: „Wie kommt man bloß darauf, einen Baum umzusägen, der für eine gemütliche Atmosphäre im Ortskern sorgt und von Zusammengehörigkeitsgefühl zeugt?“ Feuerwehr und Gemeindemitarbeiter haben die Tanne am Sonntag wieder aufgestellt. Allerdings ist sie nun 1,5 Meter kürzer als zuvor . . .