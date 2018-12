Museen und Konzert locken

Das wiedereröffnete Rock‘n‘Popmuseum ist einen Besuch wert. Neben der neu konzipierten Dauerausstellung ist derzeit die Ausstellung „Die 70er Jahre in Westfalen – Demos, Discos, Denkanstöße“ zu sehen, eine nicht nur musikalische Aufarbeitung dieses spannenden Jahrzehnts mit seinen Widersprüchen und seinen gesellschaftlichen Versprechungen, die bis heute ihre Wirkungen entfalten.

Am Freitag (28. Dezember) wird im Drilandmuseum Gronau die Ausstellung über den Musiker Robert Vorstheim eröffnet (Bericht in dieser Ausgabe).

Im musikalischen Bereich steht das Konzert von Agatissimo mit dem Saxofonquartett „Audio Quattro“ am Sonntag (30. Dezember) um 16.30 Uhr in der Agatha-Kirche Epe auf dem Programm.

Im Rjksmuseum Twente in Enschede ist bis zum 6. Januar die Ausstellung „Lief en Leed“ mit Familienportäts aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Das Außergewöhnliche dabei: Alle ausgestellten Gemälde wurden bearbeitet. So wurden zum Beispiel verstorbene Familienmitglieder im Kreise ihrer Lieben abgebildet. Willem van den Kerckhoven, Beamter in Den Haag, ließ sich zum Beispiel mit seiner Frau und all seinen 14 Kindern vom Maler Jan Mijtens porträtieren. Fünf dieser Kinder waren zu dem Zeitpunkt aber bereits tot. Sie schweben als Engel in der Luft. Als drei Jahre später ein weiterer Sohn geboren wurde, fügte ihn der Maler hinzu – neben dem Knie seines Vaters.

Einer der Höhepunkte der Ausstellung ist die Wiedervereinigung des berühmten Werks „Mädchen in Blau“ aus dem Rijksmuseum in Amsterdam mit ihren Eltern. Die drei wurden einzeln um 1641 von Johannes Cornelisz. Verspronck porträtiert, vermutlich ein Schüler von Frans Hals. 1922 wurde das Trio getrennt. Über Umwege kamen die Porträts von Mutter und Vater nach Enschede, das der Tochter nach Amsterdam. Bis zum 6. Januar sind die drei vereint.

Das Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel in Enschede, ist Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag sowie Silvester und Neujahr geschlossen, ansonsten dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

In der Museumfabriek (ehemals Twentsche Welle) am Roomweg in Enschede gibt es derzeit die Ausstellung „Der Traum von Fliegen“ und „Frankenstein“, bei der es um Künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality geht. Öffnungszeiten wie Rijksmuseum Twenthe. Tipp: Eine Familien-Jahreskarte für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder, die für beide Museen gültig ist, kostet 20 Euro.