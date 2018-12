Am Anfang war die „Kettenbar“

Das Ehepaar Gabi und Stephan Gründken ist auch nach heute mehr als 25 Jahren bemüht, mit neuen Ideen und wechselnden Aktionen wie Bierseminaren das Interesse der Gäste für einen unterhaltsamen Abend zu wecken. Damit stehen sie in einer Reihe von Gastwirten, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu Engelbert Meyer reicht. Bereits um 1850 führte ein Engelbert Meyer (*1826, †1892) im Schatten des Eper Kirchturmes neben der Schmiede Benning eine kleine Bäckerei. Meyer selbst war gelernter Bäcker und betrieb nebenbei einen bescheidenen Kleinhandel, wie aus den Akten hervorgeht. Der Nachbar Benning besaß bereits seit 1841 eine einfache Schankkonzession für seinen Thekenraum, später unter dem Scherznamen „Kettenbar“ bekannt. Die Kombination Dorfschmiede und Kneipe war zur damaligen Zeit nicht unüblich, da sich die Bauern während des Beschlagens der Pferde gerne eine kleine Branntweinpause in der Gaststube gönnten. Das Vorhalten von Fremdenzimmer und somit die Beherbergung von Reisenden schloss eine pure Schankkonzession allerdings generell aus.

Am Dienstag, dem 24. Oktober 1882, kam es zu später Stunde im Eper Ortskern zu einer gewaltigen Brandkatastrophe. Ausgehend vom Anwesen des damaligen Bäckermeisters Diekhoff breitete sich das Feuer schnell über die eng aneinanderstehenden Nachbarhäuser aus. Zudem begünstigte ein starker Südwestwind die enorme Feuersbrunst. Erst nach rund zehn Stunden gelang es den Feuerwehrmännern diverser Wehren, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Außer dem Kirchturm lagen damals noch 23 Häuser in Schutt und Asche. An der Nordseite der Gronauer Straße wurden unter anderem Engelbert Meyer und Heinrich Benning durch das Feuer geschädigt. Besonders prekär für die jetzt wohnungslosen Familien war die vorübergehende Wohnraumbeschaffung, zumal der Winter vor der Tür stand.

Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser soll dann verhältnismäßig schnell vonstatten gegangen sein. Allerdings kam es auch zu unliebsamen Verzögerungen, deren Ursachen in einer Änderung der Baufluchtlinien und der Verbreiterung der Gronauer Straße begründet lagen. Insbesondere Engelbert Meyer musste mehrfach bei der zuständigen Eper Baupolizei vorsprechen, um endlich die gewünschte Baukonzession zu erhalten. Wahrscheinlich konnte er mit dem Bau eines neuen Wohn- und Geschäftshauses noch 1883 beginnen. Nach dem Erwerb der linken Nachbarparzelle errichtete Meyer jetzt allerdings ein anderthalbgeschossiges Gebäude in traufenständiger Bauweise. Geschäftlich führte er dort seine Bäckerei nebst kleinem Laden weiter, als weiteres Standbein diente ihm etwas Nebenerwerbslandwirtschaft.

Um 1890 muss Engelbert Meyers Sohn Gerhard Heinrich (*1858, †1938) die Geschäftsführung übernommen haben. Ebenso wie sein Vater hatte auch Gerhard Meyer das Bäckerhandwerk erlernt. Aus einigen Aktenbelegen lässt sich allerdings herauslesen, dass er in geschäftlichen Dingen deutlich umtriebiger agierte. So beantrage er im April 1891 über die Amtsverwaltung beim königlichen Landrat Gärtner in Ahaus die Konzession für ein Gasthaus mit Fremdenzimmern. Als Begründung führt er die günstige Lage und Beschaffenheit seines Hauses an der stark frequentierten Straße zum Bahnhof an. Weiter führt er in dem Antrag an, dass sich im Orte nur ein Gasthaus befindet, „wo Kaufleute oder Personen der besseren Stände logieren können“. In seinen weiteren Ausführungen heißt es dann: „Was meine Person und Familie anbetrifft, so glaube ich dazu befähigt zu sein und die besten Zeugnisse beibringen zu können.“ Abschließend führt er die Konkurrenz durch den benachbarten Konsum der Firma Gebrüder Laurenz an, der sein Geschäft an den Rand des Ruins gebracht habe.

Aus einer Randbemerkung auf dem Konzessionsantrag geht hervor, dass sich der damalige Amtmann Freiherr von Elverfeldt der Argumentation Meyers in allen Punkten anschloss und die Erteilung derselben befürwortete. Damit waren die Weichen im Sinne des Gerhard Meyer gestellt, und erwartungsgemäß erhielt dieser vom Kreisausschuss mit Datum 8. Mai 1891 als Ur-Konzession „die nachgesuchte Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft“.

Unmittelbar nach der Zustellung der Konzessionsurkunde beantragte Gerhardt Meyer den notwendigen Umbau seines Hauses. Im Erdgeschoss sollte ein größerer, neben dem Bäckerladen gelegener Schankraum als Gaststube genügen. Zusätzlicher Wohnraum sollte durch die Aufstockung des Gebäudes um eine weitere Etage erreicht werden. Eine erste Überprüfung des Bauantrages fiel jedoch negativ aus, da die Gästezimmer im Obergeschoss nicht von den Familienräumen getrennt waren und auch keine separate Toilette eingeplant war. Offensichtlich konnten die Mängel schnell ausgeräumt werden. Über die zeitliche Ausführung der Umbaumaßnahmen sowie der finalen Aufnahme des Gaststättenbetriebes liegen leider keine Unterlagen vor.

In den folgenden Jahren führte Gerhard Meyer immer wieder kleinere Um- und Anbaumaßnahmen am Anwesen durch. Ein bescheidener Saal hinter dem Hauptgebäude diente unter anderem dem Eper Turnverein als Übungsraum. Zudem hat es im Innenhof eine wohl bescheidene Außenkegelbahn gegeben. Im März 1900 beklagte sich Meyer beim Amt Epe, dass er seinen Saal nicht für Versammlungen oder Tanzlustbarkeiten benutzen dürfe. Er warf insbesondere der örtlichen Baupolizei vor, ihn über etwaige Mängel nicht hingewiesen zu haben und auch keine Vorschläge zur Abhilfe gemacht zu haben. Offensichtlich wurde diesbezüglich bis auf Weiteres zwischen den Parteien kein Konsens erzielt, sodass der Streit ungelöst weiterschwelte.

Zur Kaiserzeit konnten sich die Eperaner vier Mal im Jahr über eine Kirmes freuen. Mangels eines geeigneten Kirmesplatzes fand das Ereignis dezentral statt, also übers Dorf verteilt. Die Buden und Karussells standen dort, wo geeignete Plätze vorhanden waren. In unmittelbarer Kirchnähe bei Benning lockte über viele Jahre das ursprünglich noch mit Muskelkraft betriebene Fahrgeschäft des Karussellbesitzers August Farwick, daneben befand sich lange Zeit die Verkaufsbude von Bäckermeister Meyer. Letzterer verkaufte dort Gebäck und Süßwaren, besonders beliebt waren damals seine „Suckezigarren“ – drei Stück für einen Groschen.

Am 14. Oktober 1903 geschah dann das Unfassbare: Im Laufe dieses Mittwochnachmittags brach bei Meyers erneut Feuer aus, wodurch das Haupt- und die Nebengebäude ausbrannten. Das Mobiliar konnte größtenteils in Sicherheit gebracht werden, die meisten Warenvorräte wurden jedoch durch das Feuer vernichtet. Auch die im angebauten Turnsaal gelagerten Sportgeräte wie das Turnreck fielen den Flammen zum Opfer. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Häuser konnte die Eper Wehr diesmal glücklicherweise verhindern.

Da das Gebäude gut versichert war, konnte Gerhard Meyer zügig mit dem Wiederaufbau seines Hauses beginnen. Mit der Planung und Bauausführung beauftragte er den Eper Maurermeister Bakenecker. Zur Straße hin bekommt das Gebäude nun eine aufwendig gestaltete Fassade mit linksseitiger Tennenzufahrt, den oberen Abschluss bildet bis heute ein markanter Zwerchgiebel mit der erhaben dargestellten Jahreszahl 1904. Der im rückwärtigen Bereich angegliederte Saal wurde 1907 deutlich vergrößert, durfte aber vorerst „offiziell“ weiter nur als Turnhalle benutzt werden. Die langersehnte Konzessionserweiterung seines Gasthauses bekam Meyer schließlich zum 24. April 1908. Nun durften im Saal auch Vereinsfeiern und Familienfeste ausgerichtet werde.

Nachdem alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Gasthausbetrieb erreicht waren, hatte Gerhard Meyer in den Folgejahren wohl das Interesse am stressigen Job als Bäcker und Wirt verloren. Zudem hatte sich die Konkurrenzsituation durch Neueröffnungen in beiden Geschäftsfeldern verschärft. Bereits zum Jahresanfang 1911 verkaufte er das gesamte Anwesen an den bislang in Altenberge wohnenden Bäckermeister Joseph Lutum. Er selbst hatte damals an der Ochtruper Straße (heute Steinfurter Straße) neu gebaut, um vom Gast- zum Landwirt umzusatteln.

Joseph Lutum (*1885, †1979) erhielt die notwendige Nachfolgekozession zum 10. Februar 1911, konnte die Gastwirtschaft inklusive der Bäckerei somit nahtlos weiterführen. Bereits wenige Wochen nach seiner „Einbürgerung“ in Epe wurde er im Juli desselben Jahres Schützenkönig bei der Bürgerschützengilde „St. Georgi“. Desgleichen bemühte er sich anfänglich erfolgreich um den Zuschlag als Festwirt bei anderen Schützenvereinen.

Die Nebenerwerbslandwirtschaft seines Vorgängers wollte der neue Besitzer allerdings nicht fortführen. Deshalb stellte er schon bald nach der Übernahme des Hauses bei der Eper Baupolizei den Antrag, das Erdgeschoss baulich nach seinen Bedürfnissen verändern zu wollen. Dem Antrag wurde entsprochen, und so konnte Lutum den kleinen Kolonialladen von der rechten Seite nach links in die ehemalige Tenne verlegen. Der freigewordene Raum konnte jetzt als zusätzliches Gastzimmer genutzt werden.

Offensichtlich lief der gastronomische Bereich seines Geschäftes trotz aller Bemühungen nicht befriedigend. Deshalb nutzte Lutum Ende 1913 die Möglichkeit, das Anwesen mit dem örtlichen Bauunternehmer Heinrich Schultewolter (genannt Flucht) zu tauschen. Die Immobilien-Rochade fußte auf einem notariell fixierten Vertrag mit Wertausgleich und jeweiliger Hypothekenübernahme. Das Tauschobjekt von Schultewolter lag zwar etwas außerhalb der Ortschaft im damaligen Eper Kirchspiel, aber günstig zur Textilfabrik Laurenz. Am neuen Standort führte der Interimswirt Lutum bis zu seinem Wegzug 1930 eine Bäckerei mit Ladengeschäft weiter. Sein dortiger Nachfolger wurde Franz Risau (Bäckerei, Konditorei und Café).

Heinrich Schultewolter (*1874, †1950) hatte bereits als mehrjähriger Pächter der örtlichen Bahnhofswirtschaft gastronomische Erfahrungen sammeln können. Somit war die Führung eines Gasthauses für ihn kein Neuland. Die Übertragung der Schankkonzession erfolgte denn auch im Dezember 1913 kurzfristig und ohne Probleme. Allerdings blieb Schultewolter seinem Schreinerberuf treu und wirkte auch weiterhin aktiv in seinem Baugeschäft. 1927 errichtete er im hinteren Bereich des Hauses eine eigene Schreinerei mit neuzeitlichen Maschinen.

Privat bekleidete Heinrich Schultewolter zahlreiche öffentliche Ämter. So war er unter anderem zeitweise Vorsitzender der Innungskrankenkasse, Mitglied der handwerklichen Prüfungskommission und Mitglied in der Eper Gemeindevertretung. Sein privates Engagement spiegelte sich über Jahre bei der örtlichen Feuerwehr und im Vorstand der Bürgerschützengilde St. Georgi wider. Als er 1950 starb, schrieb die Tageszeitung über ihn: „Als Mensch von kernigem Humor und westfälischem Wesen war der Verstorbene zu Lebzeiten über die Grenzen seines ihm so am Herzen liegenden Heimatortes bekannt und geschätzt.“

Die geschäftliche Nachfolge des Vaters Schultewolter übernahm dann der gleichnamige Sohn (*1906, †1968). Dieser war erst 1948 aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt. Im Dezember desselben Jahres hatte er die aus Schöppingen stammende Hermine Viefhues geheiratet. Aufgrund seiner Ausbildung aus der Vorkriegszeit arbeitete er neben seiner Wirtstätigkeit insbesondere auch als Bauunternehmer und Architekt. Privat gehörte er zahlreichen Vereinen an und engagierte sich ebenfalls wie der Vater im ehrenamtlichen Bereich. Als Eper Original mit besonderem Humor war er über die Ortsgrenze bekannt. Noch heute erzählt man sich gerne nachfolgende Anekdote von ihm: An der Haltestelle vor seiner Gastwirtschaft stiegen um 1950 rund 30 Ruhrgebietskinder aus einem Bus. Es handelte sich um eine Art Kinderlandverschickung in der Nachkriegszeit. Ein Betreuer sprach den vor der Tür stehenden Schultewolter an und fragte: „Erwarten Sie auch ein Kind?“ Worauf der recht stattliche Gastwirt antwortete: „Nein, ich sehe immer so aus!“

Sohn Heinz Schultewolter kann sich noch gut an seine Kinderzeit und die Kneipe erinnern. Anfangs war sonntags bereits nach der Frühmesse Frühschoppen angesagt, die zweite Riege kam dann nach dem Hochamt. Manch ein Gast nutzt auch die Chance, seinen Flachmann über die hauseigene Schnapspumpe aufzufüllen. Zum späten Nachmittag trudelten nochmals Gäste zum Dämmerschoppen ein; man bemühte sich jedoch immer, das Lokal gegen 22 Uhr zu schließen. Werktags fanden sich verschiedene Stammtische und auch Skatrunden ein. Für eine Bierkneipe gehörte das Ausrichten von Familienfeiern zu den Ausnahmen. Gegen den kleinen Hunger gab es Mettbrötchen sowie Heiß- und Mettwürstchen. Für die Kinder gehörten Stollwerk-Schokolade, Pittjes-Erdnüsse und Storck-Riesen zum Sortiment. Der alte Saal diente über die Jahre den unterschiedlichsten Zwecken wie beispielsweise Kindergarten, Fahrradladen, Schneiderei oder Kunstgalerie.

Nach dem Tod von Heinrich Schultewolter 1968 führte seine Frau Hermine den Gaststättenbetrieb noch etliche Jahre in gewohnter Weise weiter. Aus Altersgründen übernahm ab 1983 die Steinfurter Brauerei Rolinck auf Pachtbasis die Gaststätte. Als Unterpächter nahm diese wiederum den Multigastronomen Günter Krandiek unter Vertrag. Unter der Ägide Krandiek bekam das Lokal den heute noch geführten Namen „Latüchte“, als äußeres Identifikationsmerkmal ließ er dazu passend einige Laternen an der Hausfront anbringen. Weitere Veränderungen im Innern des Lokals wurden behutsam angegangen. Das tägliche Schankgeschäft war einem Geschäftsführer übertragen, der für den geregelten Tagesablauf, Disposition der Getränke und Abrechnungen zuständig war. „Es waren damals goldene Zeiten“, erinnert sich der dort die ersten Jahre tätige Friedrich Sonntag. Und mit einem Lächeln bemerkte er: „An manchen Tagen konnten wir die Tageseinnahmen mit der Schiebkarre rausfahren.

Bevor Stephan Gründgen die Latüchte 1991 pachtweise übernahm, gab ein Jan Arnink für rund drei Monate ein gastronomisches Intermezzo.

Es war Freitag, der 13. Dezember, als die Latüchte erstmals unter der Regie von Stephan Gründken ihre Türen öffnete. Ein kleiner Datumsfehler in der Eröffnungsanzeige tat der Sache keinen Abbruch, zumal die Latüchte am darauffolgenden Sonntag als Wahllokal diente und dann alle Unklarheiten beseitigte. Mit Veränderungen war man zurückhaltend, man wollte unbedingt den traditionellen Charme und urgemütlichen Stil einer Landkneipe bewahren.

Nachdem das komplette Anwesen 1996 von der Erbengemeinschaft Schultewolter käuflich übernommen werden konnte, baute Gründken 1998 einen neuen Saal für bis zu 100 Personen an. Als Glücksfall für die Ausgestaltung des Anbaus erwies sich, dass vom ehemaligen Hotel Richter die rund 100 Jahre alte Theke sowie zwei antike Standuhren übernommen werden konnten. Hinzu kamen alte Holzschränke, eine antiquierte Registrierkasse sowie zwischengelagerte Fliesen, die in Eigenregie verlegt wurden. Auch bei der weiteren Ausstattung mit Möbeln und Deko-Sachen wurde auf eine stimmige Harmonie beim Interieur geachtet. Ab 2010 komplettiert ein Buffetraum den kleinen Saal, der damit auch noch besser für Feierlichkeiten genutzt werden kann.

Nach 1904 hat es an der schmucken Fassade übrigens nur wenige bauliche Veränderungen gegeben. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um kleinere optische Eingriffe, die den Charakter des Hauses nicht veränderten. Straßenseitig verkörpert das Gebäude somit bis auf den heutigen Tag den ursprünglichen Baustil des Neoklassizismus. Einziges Zugeständnis an die Gegenwart ist die Fotovoltaik-Anlage auf dem neu eingedeckten Dach, die aber von der Straße her kaum ins Auge fällt. Möge die Latüchte als eines der gastronomischen Urgesteine im Herzen von Epe noch lange eine feste Adresse bleiben.