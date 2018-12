Kilometermäßig sind wir, die Roth-Tyburskis, weit entfernt von den traditionellen Advents- und Weihnachtsbräuchen in Deutschland – vieles davon ist aber schon längst angekommen in der Metropolregion. Und das, obwohl Christinnen und Christen in Japan in der absoluten Minderheit sind.

Dass viele Japaner die westlichen Weihnachtsbräuche schätzen und lieben, durften wir hautnah beispielsweise beim Adventsbasar der Evangelischen Kreuzkirche erleben, an der wir nun seit August als Pfarrehepaar die Auslandsgemeinde deutscher Sprache betreuen: Hunderte von Japanern, aber auch Europäern, füllten am Nachmittag vor dem ersten Adventssonntag das Kirchengelände, wo schon zahlreiche Leckereien wie Dresdner Stollen, Nürnberger Lebkuchen und Bratwürste bereitstanden.

So sehr viel anders als in Deutschland fühlt sich die Adventszeit für uns gar nicht an. Wir haben einen Adventskranz mit vier roten Kerzen, unseren Weihnachtsschmuck haben wir vollständig aus Deutschland mitgenommen, und die Adventsgottesdienste ähneln denen in Deutschland sehr. Würde man die Augen während des Gottesdienstes schließen, würde man nicht vermuten in einer Kirche inmitten Japans Hauptstadt zu sitzen. Selbst das im Münsterland so beliebte adventliche „Rudelsingen“ haben wir mitgebracht und damit viele begeisterte Sängerinnen und Sänger erfreut.

An Heiligabend wird ein Krippenspiel von evangelischen und katholischen Kindern aufgeführt, dieser Familiengottesdienst wird in guter Tradition ökumenisch gefeiert. Die weiteren Gottesdienste finden in den jeweiligen Kirchen statt. Von daher unterscheidet sich die Advents- und Weihnachtszeit nicht sehr von der in der Heimat.

Verlassen wir jedoch die „deutsche Blase“, wird uns recht schnell wieder bewusst, dass eben doch vieles so ganz anders ist. „Habt ihr euch denn schon gut eingelebt?“, werden wir oftmals gefragt. „Wir sind noch dabei, und es wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen“, antworten wir dann meistens. Wahrscheinlich müssen wir ein ganzes Kalender- und auch Kirchenjahr einmal durchlebt haben, bis wir sagen können: „Jetzt sind wir angekommen!“

Wir fühlen uns sehr wohl, entdecken jeden Tag Neues und Spannendes und sind einfach fasziniert von dieser doch ganz anderen Umgebung. Unglaublich vielen interessanten Menschen sind wir in dieser kurzen Zeit schon begegnet. Einige befinden sich in einer ähnlichen Lebenssituation, was wiederum schnell und unkompliziert verbindet. Momentan haben wir das Gefühl, dass die Zeit nur so rast, was ja aber immer ein Zeichen dafür ist, dass sehr viel in kurzer Zeit passiert ist und wahrgenommen werden will. Gleichzeitig sind wir in Gedanken oft bei den uns verbundenen Gronauern und Eperanern und dürfen das örtliche Geschehen dank eines digitalen Geschenk­abos der WN verfolgen.

In der Weihnachtszeit werden wir die Gelegenheit haben, unser bisher Erlebtes zu ordnen und zu verarbeiten. Auch wenn für die Ferientage schon wieder einige Ausflugsziele auf dem Programm stehen . . .

Wir wünschen allen, die diese Zeilen lesen, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!