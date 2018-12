Tannenbaum ist 12,34 Meter hoch

Bei der Tannenbaum-Schätzaktion des Aktionskreises Uganda auf dem Weihnachtsmarkt in Epe haben 866 Teilnehmer einen oder mehrere Tipps abgegeben. Nur ein einziger, nämlich Tim Leuderalbert, hat die exakte Höhe von 12,34 Meter geschätzt. Er gewann den Präsentkorb im Wert von 25 Euro. Die anderen Gewinner lagen mit einem oder zwei Zentimetern nur knapp daneben. Zur Preisübergabe am Samstag kamen die Gewinner bzw. die Vertreter zur Weihnachtstanne in die Eper Fußgängerzone. Der zweite Preis, ein Windlicht, wurde an Elke Zachej überreicht, und über je ein Getränke-Duo freuten sich Sabine Haves und Markus Kottig. Weitere Preise wurden an Elke Beckhelling und Sabine Lenz übergeben. Der Erlös der Schätzaktion sowie des Verkaufs von Glühwein, Eierpunsch, Neujahrshörnchen und Likören wird wieder für soziale Projekte in der Partnergemeinde Lwebitakuli (Uganda) eingesetzt. Insgesamt kamen 1150 Euro zusammen.