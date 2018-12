Nicht nur der Delden-Chor

Die Ergebnisse ihrer Forschungen sind in einer Sonderausstellung im Obergeschoss des Museums zu besichtigen. Etwa 22 großformatige Ausstellungstafeln und weitere Exponate bringen unter der Überschrift „Von Republik zu Republik“ das Wirken von Robert Vorst­heim in Zusammenhang mit den geschichtlichen Umwälzungen während dieser Zeit. 1924 fand der junge Musiker aus dem Ruhrgebiet sein Auskommen in der Textilstadt im äußersten Nordwesten des Münsterlandes. Als Kinopianist untermalte er Stummfilme, als Tanzmusiker war er auch auf der niederländischen Seite der Grenze aktiv. Dort kam er in Berührung mit moderner Musik. Er heiratet eine Frau aus der Steinmann-Familie, galt deshalb in der NS-Zeit als „jüdisch versippt“.

Vorstheims musikalisches Wirken in Gronau ist eng verknüpft mit dem Unternehmen M. van Delden. Seit Beginn der 30er-Jahre hatte er durch eine feste Anstellung wirtschaftliche Sicherheit und Unabhängigkeit. Der von ihm gegründete „Delden-Chor“ hatte einen legendären Ruf. In der NS-Zeit konnte Vorstheim, der bereits in den 20er-Jahren in einer Jazz-Band mit dem Namen „Black and White“ gespielt und sich damit deutlich gegen die NS-Ideologie gestellt hatte, sich seine künstlerische Unabhängigkeit bewahren. 1941 meldete er sich freiwillig zum Militärdienst, um damit seine jüdische Frau zu schützen. Abenteuerlich ist die Überlebensgeschichte seiner Frau und seiner Schwägerin. 1944, nachdem Robert Vorst­heim als vermisst gemeldet wird, kommen sie in ein Zwangsarbeitslager. Seine Kinder werden von Nachbarn und Verwandten vor den Nazis gerettet. Die Ausstellung, deren Erstellung auch durch einen „Heimat-Scheck“ der Landesregierung ermöglicht wurde, stellt eine spannende Musikerbiografie in den Kontext der Geschichte des 20. Jahrhunderts von der Weimarer Republik durch die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg bis in die Bundesrepublik. Für die Ausstellungsmacher betont Gerd Lippert, dass es nicht darum gegangen sei, traditionelle „Heimatkunde“ abzubilden. „Wir betrachten unserer Stadtgeschichte mit allem Licht, aber auch den Schattenseiten.“