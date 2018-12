Nicht übereinander reden, sondern miteinander

Die Adventszeit nehmen die WN zum Anlass, in ganz unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft einen Blick in die Zukunft zu wagen. Dabei kann natürlich die Zukunft von Kirche und Religion und das Mit- oder Nebeneinander der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften nicht fehlen. Sie sind ja noch nicht lange in Gronau tätig, wie vertraut sind sie mit den Gronauer Verhältnissen?

Willy Bartkowski: Gronau kenne ich seit über 30 Jahren, 1996 durfte ich gemeinsam mit Pastor Krebs die Einweihung der syrisch-orthodoxen St. Jesaja-Kirche an der Zollstraße mitfeiern. Von meiner bisherigen Wirkungsstätte bringe ich positive Erfahrungen einer guten Zusammenarbeit von Christen mit der islamischen Gemeinde mit.

Darauf sollten wir später noch eingehen. Aber was bedeutet es konkret, wenn Sie die guten und problematischen Punkte in der Geschichte der Kirche bei der Bewältigung der Zukunftsprobleme nutzen wollen?

Bartkowski: Denken wir doch an die enge Verflechtung von Kirche und Staat in früheren Zeiten. Es hat lange gedauert, bis die Kirche sich „freigeschwommen“ hat und in der Demokratie angekommen ist. Jetzt haben wir unsere Rolle als Kirche in den gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen gefunden. Beispielhaft waren die Impulse, die das Lutherjahr gebracht hat. Der Protestantismus spiegelt in seiner Pluralität die Vielfalt der modernen Gesellschaft.

Wenn die Kirchen sich in gesellschaftlichen Konflikten positionieren, erfahren sie natürlich auch Kritik?

Bartkowski: Nehmen wir das Beispiel Kirchenasyl. Diese Tradition ist für mich ein hohes Gut, natürlich ist es nicht rechtlich niedergelegt. Deshalb muss die Kirche damit vorsichtig umgehen. Und dann zeigt sich auch, dass Kirche bis heute eine moralische Bedeutung hat und dass sie dabei eine hohe Akzeptanz verzeichnen kann. Das soll auch in Zukunft so bleiben, wünsche ich mir.

In Gronau und Epe sind die katholische und die evangelische Kirche mit großen Gemeinden vertreten, keine von beiden befindet sich in einer Diaspora-Situation. Das ist doch ein Ansporn für die künftige Zusammenarbeit, für die Ökumene der Kirchen?

Bartkowski: Gerade das Lutherjubiläum hat mit vielen Veranstaltungen die Nähe der Volkskirchen zueinander gezeigt. Es war sehr erfreulich zu sehen, was an gemeinsamen Veranstaltungen möglich war. Ich erwarte von der Zukunft nicht, dass das Profil der Volkskirchen eingeebnet wird. Auch in Zukunft wird die katholische Kirche einheitlicher auftreten, während die Pluralität des Protestantismus gelegentlich für Irritationen sorgen wird. Aber dieser Unterschied der Kirchenkonzeptionen kann ja auch anregend sein. Was ich wirklich vermisse und was ich mir für die nahe Zukunft wünsche, ist die „Mahlgemeinschaft“. Warum sollen Katholiken nicht am evangelischen Abendmahl teilnehmen? Warum dürfen wir Protestanten nicht zur katholischen Eucharistiefeier eingeladen werden?

In Gronau gibt es nicht nur evangelische und katholische Christen...

Bartkowski: Schon seit meinem Studium fühle ich mich den orthodoxen Kirchen verbunden. Später habe ich im Aramäerkloster Syrisch gelernt. Mit dem jetzigen Bischof Polykarp bin ich seit Längerem befreundet. Natürlich müssen wir in Zukunft mehr als bisher die syrisch-orthodoxe Gemeinde einbeziehen, wenn wir christliche Ökumene leben wollen.

In Gronau leben neben evangelische, katholische und orthodoxe Christen auch eine größere Anzahl von muslimischen Mitbürgern. Wie wird sich das Verhältnis von Kirche und Moschee entwickeln?

Bartkowski: Volker Kauder, der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, hat bei einem der „Ahauser Schlossgespräche“ gesagt: „Wenn der liebe Gott nicht gewollt hätte, dass es den Islam gäbe, dann gäbe es ihn nicht“. Mir ist wichtig, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Ich denke, dass wir mit dem neuen Imam der türkisch-Islamischen Gemeinde, Ekrem Kurt, einen sehr kompetenten Gesprächspartner haben. Der Imam und auch seine Frau haben ein internationales Theologiestudium absolviert. Ich freue mich jedenfalls darauf, auch als Islambeauftragter des evangelischen Kirchenkreises, mit dem Gronauer Imam und seiner Gemeinde zusammenarbeiten zu dürfen. Gronau ist eine religiös vielfältige Stadt. Diese Pluralität sehe ich nicht als Gefahr; sie ist eine Chance, die wir nutzen sollten.