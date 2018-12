Mit drei Klicks alles erledigen

„Wir machen das zum Teil aus eigenem Interesse“, erklärt Mario Wenker, „zum Teil gibt es da auch gesetzliche Vorgaben“. Wenker ist Sachbearbeiter Digitalisierung und Prozessmanagement im sogenannten Sachgebiet Organisation, das sich dem Thema Digitalisierung angenommen hat. Dabei betrifft das im Grunde alle Bereiche der Stadtverwaltung, wie er betont. „Wir wollen alle ins Boot holen.“

Zunächst aber waren die Bürger gefragt, ihre Wünsche und Vorstellungen kundzutun. Bis 20. Juli sammelten die Mitarbeiter von Sachgebietsleiter Siegfried Mack die Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft – „per E-Mail, per Telefon, aber auch persönlich im Gespräch.“ Dabei gab es keine Vorgaben, wie Wenker betont. „Wir haben das nach dem Prinzip Brainstorming gemacht.“

Aufgefallen sei dabei, dass manches, was an Wünschen von den Bürgern kam, bereits Realität war: die Möglichkeit, Mängel per Whatsapp zu melden, etwa.

Ebenfalls auffällig: „Es gibt ein echtes Interesse an der Kommunalpolitik“, erklärt Mario Wenker. „Es gab öfter die Bitte, dass zum Beispiel Ausschuss-Sitzungen digital übertragen werden.“ Vorbild sei da etwa die Stadt Monheim, wo das bereits praktiziert wird. „Es gibt aber auch Klassiker wie Fundsachenmeldungen oder Urkundenbestellungen, auch wünschen sich viele die Möglichkeit, per E-Payment zu bezahlen.“

Und nun? „Alles, was die Bürger vorgebracht haben, ist technisch vorstellbar“, sagt Mario Wenker. „Die Frage ist: Ist es finanzierbar und ist es datenschutzrechtlich machbar?“

Im nächsten Schritt werde mit den Kollegen von der IT-Abteilung geprüft, was wie mit welchem Aufwand umzusetzen ist. Bereits jetzt ist es möglich, Urkunden beim Standesamt digital zu beantragen, „auch mit E-Payment“, wie Mack betont.

Aber auch intern gibt es Wünsche und Verbesserungspotenzial, um die Mitarbeiter zu entlasten und den Weg zum papierlosen Büro zu ebnen. „Wir arbeiten an einem Dokument-Management-System, einer Art digitale Akte.“ Parallel dazu laufen Vorbereitungen für eine grundlegende Überarbeitung der städtischen Internetseite und Vorarbeiten für die Digitalisierung des Bauakten-Archivs.

Hier hat sich schnell herausgestellt, dass ein „ersetzendes Scannen“, bei dem die alten Papierakten anschließend vernichtet werden, nicht so ohne weiteres sinnvoll ist. „Historisch bedeutsame Dokumente werden natürlich nicht vernichtet“, betont Siegfried Mack. „Da arbeiten wir mit dem Stadtarchiv zusammen.“

Parallel dazu soll ein System installiert werden, mit dem online der jeweilige Stand der Dinge bei einem Bauprojekt eingesehen werden kann. „Im nächsten Schritt soll es dann die Baugenehmigung online geben.“ Da wollen die Verantwortlichen auch Tempo machen. Während die Digitalisierung des Archivs wohl nicht vor Ende 2023 beendet sein wird, soll es bei den Tools für aktuelle Verfahren schneller gehen. Wenker: „Das wollen wir zeitnah umsetzen.“

Gelingt der ganz große Wurf – vorausgesetzt, die politischen Gremien spielen mit und stellen die benötigten Gelder zur Verfügung – gibt es am Ende eine sogenannte Portallösung, bei der jeder Bürger ein persönliches Nutzerkonto einrichten kann, um seine Amtsgeschäfte zu erledigen.

Politisch gewollt ist das auf jeden Fall, und zwar nicht zuletzt von ganz oben. Im Online-Zugangsgesetz (OZG) hat der Bund die Marschrichtung festgelegt. „Bis 2022 sollen möglichst viele Leistungen von Bund, Ländern und Kommunen online verfügbar sein.“ Die Losung dazu klingt mehr als optimistisch: „mit drei Klicks“. Dieser angestrebte Portalverbund aus Bund, Ländern und Kommunen wirft indes viele Fragen auf – etwa die nach der Sicherheit und nach Datenschutzgewährleistung.

„Ohne Geld geht es natürlich nicht“, so Siegfried Mack. Es werde aber in jedem Fall nach dem Baukastenprinzip umgerüstet, damit mögliche neue Software-Elemente auf die Basis abgestimmt arbeiten können. Siegfried Mack: „Wir sind natürlich darauf aus, dass die neuen Komponenten, die wir schaffen, dann auch weiter verwendbar sind.“ Beratung dazu holt sich die Stadt beim Zweckverband KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), in dem inzwischen rund 40 Kommunen gemeinsam an ihrer weiteren Digitalisierung arbeiten.

Dieser Verbund und „der Blick über den Tellerrand“ zu Pilotkommunen wie Aachen oder Soest, aber auch über Landesgrenzen hinaus ist wichtig, so Mack. „Da sind Netzwerke entstanden, die Vernetzung klappt sehr gut.“ In den nächsten Jahren werde definitiv einiges passieren. Siegfried Mack: „Wir bekommen auf jeden Fall eine neue Webseite und da wird man aufrüsten müssen.“