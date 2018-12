Gronau -

Da wird an Heiligabend so mancher mit müden Knochen unterm Baum gelegen haben: Bei der Crazy-Christmas-Party im Cinetech feierten rund 500 Gäste mit den Bands „White Coffee Project“, „The Lightnings“ und „Timeless“ bis tief in die Nacht hinein ein rauschendes Fest – klatschend, singend und tanzend.