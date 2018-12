Bekannt aus Funk und Film

Im Januar wird eine Radiosendung über den Heimatverein Epe ausgestrahlt. Die Sendung der Westmünsterlandwelle (WMW) wurde von Mitgliedern des Vereins selbst gestaltet. Der genaue Ausstrahlungstermin wird noch bekanntgegeben.

Der Verein hat für das kommende Jahr eine große Anzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten geplant: In der Mitgliederversammlung Mitte Februar beginnt der Verein mit der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten der Stadt Gronau. Sonja Jürgens und Rainer Doetkotte stellen sich vor der Wahl (10. März) dem Publikum vor und beantworten Fragen zur Kommunalpolitik.

Im März lädt der Heimatverein Epe alle ein, die auf ein Elektro-Fahrrad (Pedelec) umgesattelt haben oder dies beabsichtigen. Die Kreispolizei und die Straßenverkehrswacht führen in Verbindung mit einem ortsansässigen Fahrradhändler einen Kurs durch, um das Fahren mit dem neuen E-Fahrrad sicherer und leichter zu machen.

Im April wird der Vorsitzende des Stadtsportbundes Werner Hölscher im Rahmen der Reihe „Epe aktuell“ über die Sportsituation und ihre Perspektiven im Heimathaus informieren.

Eine viertägige Bustour führt jeweils im Mai und Juni Interessierte nach Thüringen. Die schon zur Tradition gewordenen Fahrten des Heimatvereins folgen diesmal den Spuren der Heiligen Elisabeth in Marburg, Gotha und Eisenach.

Im März finden diesmal Betriebs- und Werksbesichtigungen statt. Es steht eine Besichtigung des VW-Werks in Emden auf dem Programm und eine Besichtigung der Firma Hamacher Logistik in Gronau.

Das ganze Jahr über gehen die Mitglieder des Vereins auch auf Wanderungen und Radtouren: Schon im Februar wandert der Verein und lädt anschließend zum Grünkohlessen in eine Gaststätte im Ort ein. Eine Tagesfahrt mit dem Rad und dem Auto geht in die Hansestadt Oldenzaal. Weitere Radtouren und Wanderungen sind geplant. Auch das beliebte „Dautrappen“ an Christi Himmelfahrt wird erneut angeboten.

Wie Vorsitzender Wilhelm Kemper im Programm mitteilt, wird der Verein weiterhin die Anstrengungen zugunsten einer Gestaltungssatzung für die Bautätigkeit im Eper Ortskern fortführen. „Des Weiteren streben wir den Ausbau der Beziehungen zu unseren Nachbarvereinen an“, so Kemper, und fordert die Mitglieder auf, „uns, wie bisher, weiterhin zu unterstützen.“

Das aktuelle Programmheft 1. Halbjahr 2019 wird in diesen Tagen an die Mitglieder des Heimatvereins verteilt oder mit der Post versandt. Alle Veranstaltungen werden auch im Internet unter epe.de aufgeführt. Zu vielen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich (Kontaktdaten siehe Info-Kasten).