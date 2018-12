Unabhängig mit eigenem Strom

Frank Isfort hat gut lachen. Er hat ein „Mörderjahr“ hinter sich, wie er sagt. Das bedeutet für den Geschäftsführer der Gronauer Firma „i-tec“: „Das Jahr war richtig gut: Preise runter, Qualität rauf.“ Die Rede ist von Fotovoltaikanlagen – und wer sich länger als fünf Minuten mit Frank Isfort unterhält, merkt sehr schnell, dass das für ihn mehr ist als ein Geschäftsmodell, mit dem er seine Brötchen verdient. Frank Isfort ist ein Überzeugungstäter, wenn es um Nachhaltigkeit und energetische Autarkie geht, sprich: Unabhängigkeit von den großen Energieversorgern.

Schnell hat er sein Handy gezückt, auf dem er über eine App prüfen kann, wie hoch der Anteil an selbst erzeugtem Strom ist, der aktuell für Wohnhaus und Geschäftsräume von Ingenieurbüro, Montage- und Servicebetrieb am Königsweg benötigt wird: 99 Prozent zeigt die Grafik.

„Man muss schauen, was überhaupt geht“, sagt er. Viel mehr kann es nach Adam Riese kaum sein. Dennoch ist Isfort davon beseelt, seine Ideen und Entwicklungen immer weiter zu optimieren. Etwa bei der Suche nach den besten Solarmodulen. „Mit deutschen Modulen hat man eine Qualität, wo man sagt: Das Gesamtpaket ist wartungsarm“, erklärt er.

Dabei sind die 99 Prozent, die Isfort erzielt, wahrlich traumhaft. „Das geht nur, wenn man kombiniert“, erklärt er. Will heißen: Erst mit der Kombination von Fotovoltaik, Blockheizkraftwerk und Speicherbatterie ist der selbst erzeugte Strom effizient nutzbar. „Wichtig ist dabei, dass die Batterie nicht zu klein ist.“ Erst seit Mitte 2017 seien entsprechende Lösungen verfügbar – etwa von Tesla die sogenannte „Powerwall“. Aktuell ist das für den Normalbürger nicht rentabel, weil zu teuer. Aber Isfort ist überzeugt, dass sich das im Laufe der nächsten Jahre ändern wird. Und: „Wenn der Energiepreis steigt, ist die Rentabilität eher erreicht.“

Bisher ist es in der Regel so, dass diejenigen, die eine Fotovoltaikanlage betreiben, ihre Überschüsse zurück ins Netz „verkaufen“. Isfort will mehr: „Ich will keinen Gewinn machen, ich will, dass das läuft.“

Und das bedeutet Ladezyklen – je mehr, desto besser. „Wenn man nicht auf Ladezyklen kommt, kommt man nicht auf Rentabilität.“ Einer seiner Kunden, ein Gastronomie- und Hotelbetrieb, hat eine Anlage mit fünf solcher Speicherbatterien installiert. „Das System läuft zweimal am Tag leer und auch wieder voll“, erklärt Isfort. Das lohne sich.

Vor fünf Jahren hat Frank Isfort die Weiterbildung zum Energieberater absolviert. Seither berät er Privat- und Geschäftskunden bei Fragen rund um Energieeffizienz und -einsparung. Eins der größten Probleme bei der Beratung seiner Kunden ist oft die Ahnungslosigkeit, mit der viele das Thema angehen. „Acht von zehn Leuten kennen ihren Stromverbrauch nicht.“ Dabei ginge es ganz einfach, wie er meint: „Man braucht eigentlich keine Förderprogramme“, stellt Isfort fest. „Aber Impulse wären gut.“

Die ersten fünf Gesprächsminuten sind noch immer nicht vorbei, als Frank Isfort beginnt, DinA4-Blätter mit Grafiken zu füllen: ein Neubaugebiet skizziert er, rund um einen Wendehammer, im Zentrum unterirdisch ein Blockheizkraftwerk, gasbetrieben, mit Speicherlösung, rundherum die Häuser mit Solaranlagen auf den Dächern. Bei über 80 Prozent läge hier die Energieeffizienz, schätzt er. „Das wäre energetisch das Non-Plus-Ultra. Eigentlich ist das umwelttechnisch ein Muss.“

Eigentlich? Eigentlich – weil es politische Hemmschuhe gibt, wie der Ingenieur feststellt. „Wenn nur ein Mieter in einem der Häuser nicht mitmachen will und seinen Strom von einem Billiganbieter bekommt, funktioniert das Ganze nicht.“

Das nächste Blatt, das nächste Thema, das Frank Isfort umtreibt: „Wir haben eine zentrale Energieversorgung, die ist auf Verlust getrimmt“, sagt er. Wieder ist es die Politik, die hier gefragt sei. „Wenn nur jedes Gebäude, das dazu geeignet wäre, ein Blockheizkraftwerk hätte, wäre das ein Segen.“ Statt einer dezentralen Struktur mit wenig Verteilungsverlusten setze die Politik noch immer auf Stromtransfer in riesigem Ausmaß – etwa mit der Stromautobahn, die aktuell gebaut wird. „Das ist nicht nur umweltschädlich, sondern auch steuerschädlich.“ Die großen Energiekonzerne bekämen etwa Prämien dafür, ihre Gaskraftwerke auf Standby zu halten – „fürs Betreiben nicht.“ Konsequenz: „Neun von zehn Gaskraftwerken stehen nur rum.“

Das nächste Blatt füllt sich: Isfort rechnet vor, wie viel von 100 Prozent erzeugter Energie am Ende bei den verschiedenen Kraftwerken ins Verbrauchernetz kommen: weniger als 20 Prozent bei Kohle, rund 30 bei Atom und über 50 bei Gaskraftwerken. Er hätte sich nicht beeilen müssen. Die 99 Prozent stehen – bestimmt auch in fünf Jahren noch.