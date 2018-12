Ein Wohnungsbrand sorgte am Freitag gegen 11 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr in der Neustraße. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses hatte eine ältere Dame das Essen auf dem Herd in der Küche augenscheinlich vergessen. Als der Rauchmelder auslöste, alarmierten Zeugen die Rettungskräfte. Die Feuerwehr drang gewaltsam in die Wohnung ein, die die Bewohnerin in der Zwischenzeit bereits verlassen hatte. Wehrleute entfernten das verbrannte Essen vom Herd und lüfteten die total verrauchte Wohnung. Zur Schadenshöhe machten Polizei und Feuerwehr vor Ort noch keine Angaben.