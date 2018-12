Zunächst las es sich wie das übliche Geplänkel: In den sozialen Medien meldeten Mitglieder in Gruppen mit Gronaubezug, dass Standorte von Glascontainern zugemüllt seien. Soweit, so normal muss man bezüglich dieses Phänomens in Gronau wohl konstatieren.

Für ein großes Hallo sorgte ein Beitrag in der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Gronau wenn . . .“. Dort hatte ein Mitglied ein Müllbild eingestellt und mit folgendem Kommentar versehen: „Vielleicht möchte Herr Th.P. seinen Müll an der Petersburg in Epe abholen, bevor das Ordnungsamt benachrichtigt wird?“ Das Bild zeigt einen Müllhaufen, der unter anderem Papier, Textilien, Rollschuhe und einen Kinder-Fahrradhelm enthält. Der Beitrag löste diverse Kommentare aus, die wohl die Diskussion um das Thema insgesamt widerspiegeln. Gegen Ende schreibt einer resigniert: „Never ending story.“ Andere pochten darauf, nicht zu diskutieren, sondern lieber das Ordnungsamt zu informieren.

Tatsächlich geht das Ordnungsamt solchen Anzeigen auch nach. Doch oft, so die Erfahrung der Mitarbeiter, sind die Müllsünder um fadenscheinige Ausreden nicht verlegen, behaupten gar, jemand müsse ihnen den Müll aus dem Garten entwendet haben.

Bürgermeisterin schaltet sich ein

Am Freitagmittag meldete sich schließlich sogar Bürgermeisterin Sonja Jürgens via Facebook zu dem Thema zu Wort: „. . . aus gegebenem Anlass: Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die mir die Hinweise auf Widerrechtliche Müllentsorger übersendet haben: 1. Anzeigen werden erstattet! 2. Die Chance säubert gerade die Standorte! Leider wird sich die Reinigung etwas hinziehen, da tatsächlich alle! Standorte dermaßen „zugemüllt“ wurden. Wer jetzt auf die Idee kommen sollte, die Standorte würden nicht regelmäßig kontrolliert und gesäubert, der irrt! Mein großer Dank gilt den Mitarbeitern der Chance, dem Ordnungsamt und allen Mitbürgern, die uns so behilflich waren. Danke!“

Dass die Chance-Mitarbeiter eine Weile brauchen werden, um des Chaos Herr zu werden, verdeutlichte eine Stipp-Visite am Container-Standort am Alten Schlossplatz. Dort stehen Glas-, Papier- und ein Altkleidercontainer – alle waren von Müll gesäumt. Darunter zwar auch solche Sachen, die tatsächlich in die Container hineingehören. Aber eben auch jede Menge anderer Müll: Stühle, leere Werkzeugkoffer, Lebensmittel und sogar Sondermüll wie halbvolle Farbeimer und Spraydosen.

Während der Journalist Fotos von der Misere macht, hält ein Gronauer neben ihm, der auf dem Fahrrad unterwegs ist. „Traurig ist das“, so der Kommentar des Passanten. „Aber die müsste man alle drankriegen. Oft steht doch sogar noch die Adresse auf dem Müll“, sagt der Mann. Eine Frau habe er jüngst angesprochen, als die ihren Müll neben die Container kippte. Deren Antwort: „Wieso, machen die anderen doch auch!?“