Machen wir das Beste daraus

Wenn das mal gut geht. Vermutlich eher nicht. Denn: Die berühmte blinde Seherin Baba Wanga sieht für 2019 jede Menge Unheil auf die Menschheit zukommen: Unwetter, Wirtschaftskrise, drohendes Unheil für führende Präsidenten – und zur Krönung noch ein Meteorit, der uns auf den Kopf fallen soll. Baba Wanga ist zwar schon 1996 gestorben, ihre Voraussagen aber haben überlebt und sorgen für Sorgen. Zumindest bei einigen Menschen.

Gehören Sie auch zu denen, die sich von solchen Prognosen den Jahreswechsel vermiesen lassen? Dann sollten sie vielleicht zunächst nicht nach vorn, sondern erst einmal zurückschauen und sich an die guten Dinge des Jahres 2018 erinnern. Bezogen auf die Entwicklungen in Stadt und Politik war 2018 ein Jahr des (zaghaften) Aufbruchs: Die Innenstadt hat mit dem Abbruch von Hertie ihr Gesicht verändert, auch wenn noch niemand weiß, ob, wann und wie die Drio-Pläne Realität werden. Aber: Viele Vorarbeiten – von der Parkhausplanung bis zur Freiflächengestaltung – sind zumindest auf den Weg gebracht. An anderer Stelle tun sich dafür neue Probleme auf – Stichwort: Zukunft der Tiefgarage.

Bewegung ist auch in anderen Projekten feststellbar: Die neue Feuer- und Rettungswache ist im Bau, die Erweiterung der Gesamtschule fertiggestellt, Planungen für das Erholungsgebiet Dreiländersee inzwischen beschlossene Sache. Das Rockmuseum präsentiert sich nach einjährigem Umbau als zeitgemäßer Ort, an dem Rock- und Pop-Geschichte greifbar wird. Und auch die Familienbildungsstätte zeigt sich im erneuerten Gewand.

Neben diesen großen Projekten gab es viele kleinere, aber nicht weniger bedeutende Ereignisse und Entwicklungen: Der 30. Geburtstag des Jazzfestes wurde gefeiert, der Heimatverein Epe blickte auf das erste Vierteljahrhundert seines Bestehens zurück. Mit Sonja Jürgens und Rainer Doetkotte stehen inzwischen zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. März fest. Hunderte Rettungskräfte engagierten sich beim kreisweiten „Lauf gegen den Krebs“, der vom Club der Blauen Helme initiiert wurde, und, und, und. . .

2018 war aber auch ein Jahr, in dem es hieß, Abschied zu nehmen: Polizeibeamte begleiteten zu Beginn des Jahres ihre getötete Kollegin Yvonne Nienhaus zu ihrer letzten Ruhestätte. Im Sommer verabschieden sich Hunderte von Menschen vom evangelischen Pfarrerehepaar Bettina Roth-Tyburski und Marcus Tyburski, die eine Auslandspfarrstelle in Tokio antraten. Wirtschaftsförderer Ulrich Helmich wechselte als Dezernent zum Kreis Coesfeld. Klaus Böwering nahm als Dirigent Abschied vom Symphonieorchester Rheine und vom Städtischen Musikverein Gronau. Und (vorübergehend) verabschiedete sich auch die Udo-Lindenberg-Statue vom Sockel auf dem Kreisverkehr – erst im Herbst kehrte die bronzene Nachtigall nach einer Schönheits-OP mit dem Schweißgerät zurück.

Sie selbst werden diese Aufzählung sicher ergänzen können. Um das, was Ihnen (und uns allen) das Jahr 2018 beschert hat. Es gab – ganz sicher für jeden – die kleinen und die großen, die positiven und die negativen Schlagzeilen. Das Jahr 2018 hatte persönliche Momente des Glücks und des Erfolgs, aber auch Zeiten, die geprägt waren von Trauer und Verlust, Enttäuschung und/oder Niederlagen. Unweigerlich ergibt sich daraus die Frage: War 2018 ein gutes oder ein schlechtes Jahr? Oder vielleicht eher ein „durchwachsenes“? Die Antwort muss jeder für sich selbst geben, allein darüber entscheiden, wie die persönliche Bilanz ausfällt. Für 2019 dürfen wir jetzt Wünsche, Hoffnungen und Träume haben – für die Stadt, in der wir leben, aber auch (und besonders) für die Menschen, die uns wichtig sind – und nicht zuletzt für uns selbst.

Was das neue Jahr bringt, kann ich Ihnen nicht sagen. Weder das vorausgesagte Unheil der Baba Wanga bestätigen, noch Wunder herbeizaubern. Aber vielleicht hilft ja bei der Jahresgestaltung ein Gedanke, den uns ein Freund auf die Weihnachtskarte geschrieben hat – im Wissen darum, dass es den allermeisten von uns (verglichen mit Menschen in anderen Teilen der Welt) verdammt gut geht. Er schrieb: „Wir denken schon länger, dass es eigentlich nicht besser werden kann – darum: genießen!“ In diesem Sinne: Machen Sie aus 2019 einfach das Beste! Nehmen Sie sich vor, die kommenden 365 Tage – vielleicht mehr als bisher – zu genießen. Und: Bleiben Sie vor allen Dingen gesund.