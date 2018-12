In einer Mischung aus Terrorismus-, Gerichts- und Rachedrama ist „Aus dem Nichts“ ein zutiefst persönlicher Film, in dem es nicht um die differenzierte Aufarbeitung von Terrorakten geht, sondern um das Opfer einer Gewalttat und dessen ganz subjektive Perspektive.

Im Mittelpunkt steht Katja ( Diane Kruger), die durch einen Bombenanschlag ihren kurdischen Ehemann Nuri und ihren fünfjährigen Sohn Rocco verliert. Nuri, ein ehemaliger Drogendealer, der nach einem Gefängnisaufenthalt in eine bürgerliche Existenz zurückgefunden hat, betreibt nun in Hamburg ein Übersetzungsbüro. An einem Tag hat Katja den Sohn in Nuris Büro gebracht. Als sie ihre Familie abends abholen will, ist die Straße abgesperrt und kreisende Lichter von Polizeiautos erhellen die Dunkelheit: Eine ferngezündete Nagelbombe hat das Haus in die Luft gesprengt. Von einer Sekunde zur nächsten wird Katja alles entrissen, was in ihrem Leben zählt. Dass Katja kurz vor dem Anschlag am Tatort noch eine junge blonde Frau gesehen hat, die ihr neues Fahrrad abgestellt hat, nicht abschließen wollte und außerdem noch einen schwarzen Behälter dabei hatte, interessiert zunächst niemanden. Stattdessen stellen die Polizisten Katja Fragen nach der Herkunft ihres Mannes und seiner Drogenvergangenheit und vermuten eine Abrechnung im „Milieu“. Katja begibt sich auf den einsamen Weg der Selbstjustiz . . .

Der Film stellt einen seelischen und moralischen Konflikt dar, wirft die Frage nach der möglichen Rechtfertigung von Rache auf. Staatliche Justiz und individuelles Gerechtigkeitsgefühl stoßen aufeinander.

Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes gewann „Aus dem Nichts“ die Auszeichnung als bester fremdsprachiger Film, Diane Kruger als Hauptdarstellerin wurde in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

„Aus dem Nichts“ läuft am Mittwoch (2. Januar) im Cinetech, Mühlenmathe. Der Eintritt beträgt 6,50 Euro, inklusive Sekt oder O-Saft.