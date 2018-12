Aufgrund von Zeugenhinweisen und Ermittlungen nach dem versuchten Raubüberfall konnte ein 42-jähriger Gronauer im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl am Samstag gegen 11 Uhr in einem Lebensmitteldicounter an der Königstraße festgenommen werden.

Der Täter des Raubüberfalls – er trug bei der Tat eine Weihnachtsmann-Mütze – hatte nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 18.40 Uhr den Verkaufsraum der Jet-Tankstelle an der Enscheder Straße betreten. Unter Vorhalt der Waffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Noch bevor die Angestellte dem unbekannten Täter allerdings Bargeld aushändigen konnte, verließ dieser fluchtartig das Tankstellengelände zu Fuß in Richtung niederländische Grenze.

Die Polizei löste unmittelbar nach der Alarmierung eine Fahndung nach dem Täter aus, die aber bis zum späten Freitagabend erfolglos blieb.