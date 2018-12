Ein Kommen und Gehen

Die meisten kommen aus Ahaus (1154 Personen), gefolgt von Ochtrup (872) und Heek (572). Berufspendler, die zwar in Gronau arbeiten, aber nicht in der Dinkelstadt wohnen. Und da Gronau eine Stadt an drei Grenzen ist (Bundes-, Landes- und Kreisgrenze) gibt es natürlich auch einen grenzüberschreitenden Pendlerverkehr: Einige Hundert Niedersachsen sind dabei vertreten (datunter 331 Pendler aus Bad Bentheim und 318 aus Nordhorn). Aus den Niederlanden kommen laut Statistik der Landesdatenbank NRW „nur“ 282 Personen.

Die meisten Kilometer legen 34 Pendler aus Hamm in Westfalen zurück und zwei aus Versmold (Kreis Gütersloh): täglich 79,7 Kilometer fahren sie pro Strecke – sagt zumindest die Statistik. Doch diese Angaben sind mit Blick zum Beispiel auf die 245 Pendler, die täglich aus Münster nach Gronau kommen, vielleicht etwas verwirrend. Die fahren laut Statistik 48,2 Kilometer. Davon dürften die meisten in ihrer Steuererklärung aber einen höheren Wert angeben, was auch entsprechende Routenrechner im Internet bestätigen. Vonseiten des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) heißt es zur Erklärung: „Für übergemeindliche Pendler wird der Pendelweg durch die Luftlinienentfernung zwischen den geografischen Mittelpunkten der Arbeits- und Wohnorte angenähert.“

Ein Blick auf den Jahresvergleich zeigt, dass sich die Zahl der Einpendler nach Gronau insgesamt erhöht hat: Waren es im Jahr 2013 noch 7529 Personen, die täglich zur Arbeit nach Gronau kamen, wuchs die Zahl auf 7569 im Jahr 2014, schrumpfte dann wieder auf 7436 Menschen in 2015. Anschließend ging es wieder rauf auf 7667 Personen in 2016 und 7871 in 2017 (Stichtag ist jeweils der 30. Juni).

Kommentar Was die trockenen Zahlen in der Praxis bedeuten, ich erfahre es fast täglich am eigenen Leib. Ich bin ein Einpendler nach Gronau. 70 Kilometer fahre ich aus dem südlichen Münster zur Arbeit in die Dinkelstadt.Das Positive zuerst: Ich schaffe auf den Fahrten zur Arbeit ganz schön viele Hörbücher. Doch die negativen Aspekte überwiegen deutlich: Pendeln ist teuer und zeitaufwendig, die ohnehin langen Arbeitstage in der Redaktion werden noch länger. Ich hätte nichts dagegen, bliebe mir diese Gurkerei erspart.Mit Blick auf die Pendlerströme und in der Annahme, dass es den meisten Pendlern wie mir ergeht, ist mir eine Idee gekommen. Vielleicht sollte mal jemand eine Jobbörse organisieren: Gronauer die in Ahaus arbeiten und Ahauser die in Gronau arbeiten treffen sich und überlegen, ob sie ihre Jobs nicht tauschen können. Trotz aller Widrigkeiten: Bei knapp 3 000 Personen müsste da doch zumindest in Einzelfällen was zu machen sein . . . Frank Zimmermann ...

Und wie sieht es in die Gegenrichtung aus? Im Jahr 2017 haben 7871 Gronauer die Stadt täglich verlassen, um auswärts zu arbeiten. Die meisten von ihnen fahren zur Arbeit nach Ahaus (1883 Personen), gefolgt von Ochtrup (771), Münster (734), Heek (460) und Bad Bentheim (366).

Für die letzten fünf Jahre, die in der Statistik aufgeführt sind, ist eine kontinuierliche Steigerung der Auspendlerzahlen ausgewiesen. von 6975 Personen im Jahr 2013 über 7310 in 2014, 7743 in 2015 und 8316 im Jahr 2016 bis zu den schon erwähnten 8541 Pendlern im vergangenen Jahr (auch hier ist der Stichtag jeweils der 30. Juni).

Auch interessant: Während die Gronauer Bevölkerung in den vergangenen Jahren gewachsen ist, ist die sogenannte Tagesbevölkerung gesunken. Das bedeutet, dass es inzwischen mehr Aus- als Einpendler gibt. Im Jahr 2014 kamen auf 7569 Einpendler (33 Prozent der Erwerbstätigen in der Stadt) 7310 Auspendler (32,2 Prozent der Erwerbstätigen). 2017 kamen dagegen auf 7871 Einpendler (Quote: 33,9 Prozent) 8541 Auspendler (35,7 Prozent).

Die Ergebnisse der Pendlerstatistik mit vielen Zusatzinformationen können sich interessierte auch im Internet anschauen.