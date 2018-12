„Lass den ja nie wieder gehen. . .“

Im Driland-Museum ist nach dem Jahreswechsel eine Biografie zu besichtigen, die von besonderer Bedeutung für die Gronau Musikgeschichte ist. In einer Sonderausstellung wird das Wirken von Robert Vorstheim (1904 – 1973) vergegenwärtigt. Stadtarchivar Gerhard Lippert, der gemeinsam mit Dr. Alfred Hagemann die Realisierung des Projektes vorangetrieben hat, konnte zur Eröffnungsfeier neben der Bürgermeisterin und zahlreichen Musik- und Geschichtsfreunden die Mitglieder der Vorst­heim-Familie begrüßen. Die Vorstheims zeigten sich von der Würdigung, die ihr Vater und Großvater jetzt erfuhr, sichtlich gerührt.

Wie Lippert ausführte, geht die Idee zu der Ausstellung auf die Gronauer Musikgeschichte mit dem Titel „Insel der Träume“ zurück, die Alfred Hagemann gemeinsam mit dem früheren Kulturamtsleiter und -manager Elmar Hoff 2006 herausgegeben hat. Dass diese „Insel der Träume“ besonders in den 20er-Jahren das spezielle Gronauer Flair entwickeln konnte, sei – so Lippert – nicht zuletzt den engen Beziehungen zu den Niederlanden zu verdanken. Im musikalischen Netzwerk jener Zeit spielte der 1924 aus Essen nach Gronau gekommene Vorstheim eine besondere Rolle. Die lasse sich auch deshalb so anschaulich nachzeichnen, weil die Familie bereitwillig und großzügig mit Informationen, Dokumenten und Ausstellungstücken unterstützt habe.

Die Nachfahren von Musiker Robert Vorstheim. Foto: Gerhard Lippert

In der Ausstellung werden die Wurzeln aus den 20er- Jahren offensichtlich, die auch noch für das kulturelle Gronau der 80er- und 90er- Jahre prägend waren. Die Ausstellung über Robert Vorstheims Gronauer Jahre von 1924 bis 1973 verknüpft die Geschichte von Person und Familie mit Stadt- und Zeitgeschichte. Dabei werden nicht nur die goldenen 20er-Jahre und die des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg beleuchtet, sondern auch die düsteren Jahre der NS-Diktatur und der Verfolgung, unter der die Familie von Robert Vorstheim (dessen Frau Änne jüdische Wurzeln hatte) besonders leiden musste.

Das musikalische Wirken von Robert Vorstheim zeichnete Dr. Alfred Hagemann nach: Beginnend mit Vorstheims erstem Engagement als Pianist im Apollo-Kino, der mit seinen Improvisationen Stummfilme begleitete. Und das so gut machte, dass der Kinobetreiber zu hören bekam: „Lass den ja nicht wieder gehen. . .“ Doch die Stummfilm-Ära ging langsam zu Ende, Vorstheim widmete sich der Tanz-Musik. In Enschede folgten Auftritte in der Band „Black and White“, die neue, jazzige Töne im Programm hatte. Im Krieg meldete Vorstheim sich freiwillig als Soldat, um so seine jüdischstämmige Frau und die „halbjüdischen“ Kinder zu schützen. Nachdem er als vermisst gemeldet worden war, wurden seine Frau und sein Schwägerin deportiert, sie entgingen mit viel Glück dem Vernichtungslager. Die Kinder wurden durch Nachbarn gerettet.

Für die Kinder sprach Jochem Vorstheim, der mit persönlichen Anekdoten die Erinnerung an seinem Vater lebendig werden ließ: Als Soldat war Robert Vorstheim anfangs Wächter in einem Kriegsgefangenenlager bei Düren. Bei passender Gelegenheit spielte er für die französischen Gefangenen auch mal deren Nationalhymne. Ärger bekam er, als er in einem französischsprachigen Song seinen Major verspottete. „Aber geflohen ist von seinen Gefangenen keiner“, so Vorstheim junior, der zudem berichtete, dass Vorstheims Musik auch in den russischen Kriegsgefangenenlagern Anklag fand. „Da haben sie ihn bis 1948 da behalten.“ Wie beliebt Vorstheim bei „seinen“ Gronauern war, zeigte sich bei seiner Rückkehr: Vom Bahnhof bis zum Haus der Familie an der Beckerhookstraße habe der Weg stundenlang gedauert. Alle, die ihm begegneten, wollten ihn begrüßen. Jochem Vorstheim schilderten seinen Vater aber auch als kritischen Menschen: „Du bist das größte musikalische Nilpferd, das ich je gesehen habe“, habe er einmal von ihm zu hören bekommen.

Jochem Vorstheim setzte sich, nachdem er weitere Erlebnisse aus seiner Gronauer Jugend- und Schülerzeit berichtet hatte, ans Piano und zeigte – als heute 83-Jähriger –, dass der Vater damals mit der Einschätzung des musikalischen Talents des Sohnes doch wohl nicht richtig gelegen hat.

Bürgermeisterin Sonja Jürgens würdigte die Initiative von Hagemann und Lippert für diese Ausstellung über einen „Musiker, der nicht so bekannt ist wie Udo Lindenberg, aber doch so besonders, dass sich Gronauer Historiker sehr damit beschäftigt haben“. Sie dankte auch dem Land NRW und der Bezirksregierung, die zur Finanzierung der Ausstellung beigetragen haben.