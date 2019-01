Toter nach Explosion

Enschede -

Bei einem vermutlich durch illegales Feuerwerksmaterial ausgelösten Unglück ist in der Neujahrsnacht in Enschede ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht alarmiert. Der Vorfall ereignete sich in der Gerststraat. Dort ist offensichtlich ein Anhänger durch eine Explosion zerstört worden. In mehreren Häusern in der Straße sind Fenster zerborsten. Den Knall bezeichneten Ohrenzeugen als „gigantisch“, berichtet der Twentsche Courant Tubantia.