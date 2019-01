Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuizen steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Ein tragisches Unglück“, sagt er über den Vorfall, der einen schwarzen Schatten auf den Jahreswechsel wirft. Dabei hat die Nachbarschaft vermutlich sogar Glück gehabt, dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden gekommen sind.

Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war die Ladung eines Pkw-Anhängers – neben Brennholz offensichtlich Feuerwerksmaterial – explodiert. Den Knall bezeichneten Ohrenzeugen als „gigantisch“, berichtet der Twentsche Courant Tubantia.

Ein Anwohner berichtet der Enscheder Zeitung, dass er kurz nach Mitternacht auf der Straße war, um seinen Nachbarn ein frohes neues Jahr zu wünschen, als er plötzlich einen Blitz wahrnahm und fast gleichzeitig den enormen Knall. Er lief in sein Haus zurück, um nach seinen Hunden zu schauen. Erst als er danach wieder auf die Straße kam, bemerkte er, was die Explosion angerichtet hatte: Sein Nachbar lag tot am Boden. Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern waren vergeblich.

Auf dem kleinen Platz vor den Reihenhäusern hatte vor dem Unglück ein Feuer in einer alten Tonne gebrannt. Der 54-Jährige Henk K. hatte zudem einen kleineren Feuerkorb aufgestellt. In dem Anhänger, der ganz in der Nähe stand, befand sich offenbar neben Brennholz Feuerwerksmaterial – Art und Menge ist noch nicht bekannt. Vermutlich führte Funkenflug zu der Explosion. Eine offizielle Version zur Unglücksursache gibt es noch nicht. Die Polizei ermittelt noch.

Das Opfer wurde offensichtlich von einem herumfliegenden Teil des Anhängers oder einem Stück Holz getroffen. „Es hätte genauso gut mich treffen können“, sagt der Nachbar.

Auf dem Boden ist mit Kreide die Position des Opfers markiert. Ein Mädchen legt ein Spielzeugtier und eine Kerze nieder. Ein Glaser biegt mit seinem Lieferwagen um die Ecke und beginnt, die zerborstenen Scheiben auszumessen . . .