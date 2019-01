Die Polizei des Kreises Borken musste nach der bisher vorliegenden Bilanz etwas weniger Einsätze als im Vorjahr (2018/2019: 61 Einsätze; 2017/2018: 92 Einsätze) bewältigen, die mit den Feiern zum Jahreswechsel zusammen hingen. In Gronau wurden folgende Vorkommnisse verzeichnet:

► Gegen 4.15 Uhr wurde auf der Starenstraße eine Papiertonne in Brand gesetzt. Ein Holzzaun und eine Hecke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau, ✆ 02562 9260.

► Auf einer privaten Feier soll ein 20-jähriger Mann aus Hamm eine 18-jährige Ahauserin und möglicherweise auch weitere weibliche Gäste unsittlich berührt haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

► Auf der Straße Im Morgenstern schoss ein 27-jähriger Mann gegen 23 Uhr mit einer PTB-Waffe Leuchtsterne in Richtung eines Wohnhauses. Dies setzte er auch fort, nachdem er von dem Bewohner aufgefordert war, dieses zu unterlassen. Es kam zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 27-Jährige weiter schoss. Der Geschädigte (42 Jahre) erlitt dadurch vermutlich ein Knalltrauma. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

► Gegen 21.15 Uhr wurden auf der Zollstraße vier Briefkastenfächer und die Klingelleiste eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau.

► Bereits am Sonntag wurde gegen 17 Uhr auf der Dibeliusstraße die Scheibe eines Wohnhauses durch eine abgefeuerte Silvesterrakete beschädigt. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise.