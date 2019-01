Sternsinger in Epe unterwegs

Epe -

Die Sternsinger von St. Agatha sind am kommenden Wochenende in Epe unterwegs. Die Sternsingergruppen treffen sich am Samstag (5. Januar) um 8.30 Uhr im Pfarrhof. Der Aussendungsgottesdienst beginnt um 9 Uhr in der St.-Agatha-Kirche. Im Anschluss ziehen die Sternsinger als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus. Das organisierende Messdienerteam bittet die Bürger, den Einsatz mit einer Spende zu würdigen. Die Erlöse gehen dieses Jahr nach Peru.