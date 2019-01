Der für den November vorgesehene Termin musste aus Krankheitsgründen abgesagt werden, aber nur wenige Besucher haben die bereits erstandenen Tickets wegen Terminüberschneidungen zurückgegeben, teilt die Kulturbüro Gronau GmbH als Veranstalter mit. So dürfe man sich nach den Festlichkeiten um die Jahreswende herum auf eine geballte Ladung Klamauk erster Güte freuen, wenn Ozzy Ostermann, Ernst Pichel und der Trainer am Schlagzeug neben Herbert Knebel die Bühne in der Bürgerhalle entern.

► Tickets sind noch erhältlich bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen und beim Touristik-Service am Bahnhof in Gronau, ✆ 02562 99006.