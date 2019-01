Auch gibt es wohl wieder einige Fische, die im Goorbach vielleicht sogar gelaicht haben. Landschaftswart Sascha Brütting hat entsprechende Anzeichen entdeckt: helle Punkte im Kies, den Angler in den Goorbach eingebracht haben. Eigentlich verfärben sich die Kieselsteine im Wasser dunkel. Dort, wo helle Stellen zu sehen sind, haben Fische ihr Laichgeschäft erledigt. Vielleicht waren es sogar Laichgruben von Forellen, die aus der Dinkel in den Goorbach hochgewandert sind, mutmaßt Brütting, der auch Angler ist.

Allerdings, gibt es auch schlechte Nachrichten: Wenn Fische im Goorbach gelaicht haben, drohe der Brut höchstwahrscheinlich der Hungertod. „Es sind halt keine Insektenlarven oder andere Kleinsttiere mehr da“, stellt Brütting ernüchtert fest.

Im trockenen und heißen Sommer dieses Jahres war der Goorbach über Wochen und Monate komplett ausgetrocknet. Doch das Leben kehre zurück, wenn der Bach ausreichend durchlässig sei, hatte bei einem Ortstermin im Oktober Dr. Olaf Niepagenkemper vom Landesfischereiverband in Aussicht gestellt. Doch bei einer Begehung mit Gronauer Anglern musste Niepagenkemper feststellen: Der Bach ist tot. „Sieht traurig aus. Gar nichts, kein Fisch, kein kleiner Wasserorganismus, kein Bachflohkrebs, keine Wasserassel. Dieser Abschnitt hier ist – so wie es scheint – völlig ohne Leben“, so Niepagenkemper gegenüber Journalisten des WDR.

Jetzt im Winter sind einzelne Schaumkronen auf dem Bach zu sehen. Eigentlich kein Problem, sondern ein natürliches Phänomen, sagt Sascha Brütting. Wäre da nicht die seltsam anmutende Farbe. Normalerweise müsste der Schaum klar weiß wie Eischnee sein, doch dieser ist gelblich und schmutzig braun. Ein Indikator für Einträge (Bodenerosion und Dünger), die im Wasser eigentlich nichts zu suchen haben, so Brütting.

Auch für den Goorbach bleibt also wohl abzuwarten, was das neue Jahr bringt. Sollte der Sommer wieder heiß und trocken werden, würde das für das Gewässer nichts Gutes verheißen. Dementsprechend ist der Bach für die Angler, die viel in das Gewässer investiert haben, ein Sorgenkind. Aufgeben wollen sie aber trotzdem nicht.