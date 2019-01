Auch damals gab es keine weiße Weihnacht – doch in der Nacht zum 30. Dezember brachen die Dämme: Es begann zu schneien – und hörte gar nicht wieder auf. Besonders betroffen war damals der hohe Norden Deutschlands. In Schleswig-Holstein stapelten sich Schneewehen bis zu fünf Meter hoch. Ganze Ortschaften waren von der Außenwelt abgeschnitten. Doch die arktische Kaltfront traf auch das Münsterland. Wer den Wintereinbruch damals erlebt hat, dürfte ihn bis heute nicht vergessen haben – ähnlich wie das Schneechaos im November 2005.

„Am Samstagmorgen um 5 Uhr waren die Straßen so glatt wie Fensterglas“, beschrieb der Leiter des Gronauer Fuhrparks die Lage in der ersten WN-Ausgabe des Jahres 1979. Vier Schneepflüge waren in den Tagen danach in Gronau und Epe pausenlos im Einsatz. „Schneeschaufeln und Schlitten sind ausverkauft“, erklärte ein Gronauer Kaufmann in der Zeitung. Streusalz wurde knapp. Handschuhe, sogar Skier gingen in den Kaufhäusern weg wie warme Semmeln, so die Zeitung damals. Auch Installateure hatten gut zu tun: Die Kunden klagen dauernd über zugefrorene Wasserleitungen.“ Sogar Schneeketten waren kaum noch zu bekommen: Feuerwehr und Polizei hatten einige ihrer Einsatzwagen mit Ketten ausgerüstet.

Des einen Leid, des anderen Freund: Kinder tummelten sich mit ihren Schlitten auf dem kleinen Hügel im Stadtteich und mit Schlittschuhen auf den zugefrorenen Teichen – die von städtischen Mitarbeitern am zweiten Winter-Wochenende sogar extra freigeräumt wurden.

Die Kälte führte zu hohem Stromverbrauch. Die Stadtwerke registrierten bis dahin unerreichte Spitzenwerte.