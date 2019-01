Glasfaserkabel für Außenbereich ist im Anmarsch

Die Stadtwerke haben die betroffenen Kunden nun zu Info-Veranstaltungen eingeladen: Am 7. Januar (Montag) im Gasthof Driland an der Gildehauser Straße, am 9. Januar (Mittwoch) im Restaurant Verst an der Gronauer Straße und am 7. Februar (Donnerstag) bei den Stadtwerken an der Laubstiege. Dort erfahren die möglichen Kunden alles über die genaue Ausbauplanung, den Ablauf sowie das Tarifangebot. Wichtig: Die Info-Veranstaltungen richten sich nur an die förderfähigen Kunden bzw. die Kunden, die eine schriftliche Einladung erhalten haben.