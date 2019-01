Gute Vorsätze zum Jahreswechsel umsetzen

Die Vortragsreihe beginnt am 4. Februar (Montag) um 18.30 Uhr im Walter-Thiemann-Haus. Der Orthopäde Dr. Heiner Woltering referiert zum Thema „Zum Teufel mit dem Schmerz“ und stellt neue Behandlungsverfahren bei Rückenerkrankungen vor.

Über leichte Übungen den Körper wieder in Schwung bringen, zu mehr Energie kommen und die Figur straffen – das bietet das neue Angebot „Pilates“ ab 14. Januar (Montag) 17.30 Uhr in Kooperation mit dem Familienzentrum St. Ludgerus an der Königsstraße.

Übungen, die ein Mehr an Kraft und Ausdauer erzielen und den Rücken stärken stehen mit Diplom-Sportlehrer Klaus Schupp für Männer um die 60 am 14. Januar (Montag) um 19 Uhr in der Buterland-Halle und für Männer um die 50 am 16. Januar (Mittwoch) um 19 Uhr in der Martin-Luther Halle im Vordergrund.

Tai Ci Chuan mit Atem-, Körper- und Bewegungsübungen am 17. Januar (Donnerstag) um 19 Uhr findet im Physiozentrum Epe statt. Ein kalorienverbrennender Zumba-Kurs startet am 17. Januar um 19.30 Uhr in der Georgshalle.

Sturzprophylaxe für Senioren mit Übungsleiter Dieter Gottschlich ist Teil des Kurses „Fitness für Senioren“ am 22. Januar (Dienstag) um 15 Uhr im Bethesda-Seniorenzentrum.

Kinder von drei bis sechs Jahren können bei Übungsleiterin Julia van Koetsveld den Spaß an der Bewegung erleben im Bewegungsraum des Bethesda-Seniorenzentrums am 24. Januar (Donnerstag) um 17 Uhr. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren steht das Angebot am 25. Januar (Freitag) um 17.30 Uhr in der Jahn-Turnhalle auf dem Programm.

Orientalischer Tanz, Bewegen und Schonen sowie ein Angebot „Reha an Land und im Wasser“ runden das Angebot ab. Anmeldungen unter kneippverein-gronau.de oder ✆ 02565 4054664.