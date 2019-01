30-Jähriger nach tödlicher Explosion festgenommen

Enschede -

Nach dem tödlich verlaufenen Feuerwerksunglück in Enschede ist am Dienstagabend ein 30-jähriger Enscheder festgenommen worden. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Wie berichtet, war in der Neujahrsnacht ein 54-Jähriger umgekommen, als in der Gerststraat Feuerwerksmaterial explodierte, das sich zusammen mit Brennholz auf einem Pkw-Anhänger befand. Durch die Explosion wurden Teile des Anhängers und Holzscheite durch die Luft geschleudert. Der 54-jährige Enscheder wurde getroffen und starb vor Ort an den Verletzungen.