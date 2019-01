Darin heißt es unter anderem: „Die Problematik der Katzen auf der Sudetenstraße gibt es schon lange. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrfach dort geholfen, indem wir kranke Tiere eingefangen und mitgenommen haben und auch nicht wieder an den Ort zurückbrachten, sondern sie nach Gesundung/Aufpäppeln vermitteln konnten. Andererseits wurden aber auch Katzen ‚nur‘ kastriert und dort wieder ausgesetzt, da einige Katzen so verwildert sind, dass wir sie gar nicht hätten einsperren können oder aber die Möglichkeit zur Aufnahme wegen Platzmangels nicht hatten.“

Nach dem jüngsten Einsatz vor Ort habe sich der Verein direkt an Bürgermeisterin Jürgens gewandt. „Sie hat sich bereits am Silvestermorgen zurückgemeldet und mitgeteilt, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs zur Sudeten­straße seien, um den Bereich über Silvester und Neujahr im Auge zu behalten, damit den Katzen keine weitere Gewalt angetan wird.“ Außerdem habe Jürgens einen Austausch in Aussicht gestellt. Von der Stadt erwarte der Verein „die Übernahme sämtlicher tierärztlicher Kosten, zum einen die, die für die Kastrationen aller dort befindlichen Katzen (natürlich ausgeschlossen Katzen, die dort von den Mietern gehalten werden) anfallen, aber auch etwaige Kosten, die für verschnupfte oder anderweitig erkrankte Katzen erforderlich sind.“ Außerdem: „Mithilfe zur Unterbringung der Katzen, die vermittelbar sind (z.B. in Julias Tierheim)“.

Bereits heute lässt der Tierschutzverein drei Katzen, die an der Sudeten­straße eingefangen wurden, kastrieren. Futterstellen wurden und würden eingerichtet und Schutzhütten für die Katzen aufgestellt, die nicht anderweitig untergebracht werden könnten, damit diese vor Ort halbwegs versorgt seien.