Gute Verkehrsalternative

Ich habe im Kopf, dass ein Bus gegen 18.45 Uhr ab Haltestelle Hertie (die nach dem Abriss vielleicht mal umbenannt werden sollte) abfährt. Vorsichtshalber bin ich schon ein paar Minuten vorher da. Die Fahrpläne im Schaukasten sind nur schwer lesbar: Die Linie R 77 fährt in Richtung Ahaus über Epe. Was ist mit dem Bus nach Legden? Gibt es den nicht mehr oder fehlt nur der Fahrplanaushang? (Anmerkung: Die Linie 781 fährt noch, alle zwei Stunden.) Ah, den Bürgerbus gibt es ja auch noch! Und der, so verrät der Blick auf den Plan, hält auch in der Nähe meines Ziels Schelverweg. Der Übersicht entnehme ich, dass es Haltestellen am Merschgarten und der Steinfurter Straße gibt. Das könnte doch passen. Da biegt der (leicht verspätete) Bürgerbus auch schon in die Haltebucht ein. Kurzentschlossen steige ich ein. „Einmal Steinfurter Straße, bitte.“ – „Macht 1,50 Euro.“ Überraschung: Die Fahrt kostet deutlich weniger, als wenn ich mit dem Linienbus gefahren wäre. Da wären für die Einzelfahrt 3,30 Euro fällig gewesen.

Ich nehme in dem Neunsitzer Platz, in dem schon eine junge Frau sitzt. Aus der Musikanlage klingt eine moderne Version von „The House of the Rising Sun“.

Es geht los. Kaum 300 Meter weiter wird der Bus schon wieder langsamer: Am Rathaus befindet sich schließlich auch eine Haltestelle. Der Fahrer wirft einen Blick nach rechts. Dort wartet – wie um diese Zeit zu erwarten – war kein Passagier, also biegt er erst mal gar nicht in den Rathausparkplatz ein. Das Fahrzeug beschleunigt wieder. Über die Eper Straße und die Laubstiege geht es am Hallenbad vorbei auf die Ochtruper Straße. Meine Mitpassagierin – wie ich offenbar zum ersten Mal mit dem Bürgerbus unterwegs – muss am Don-Bosco-Weg aussteigen. „Das ist ja praktisch, dass Sie hier halten“, sagt sie. „Haben Sie vielleicht einen Fahrplan? Ich glaube, ich fahre künftig häufiger mit dem Bürgerbus.“

Tatsächlich steuert die mit ehrenamtlichen Fahrern betriebene Linie Gebiete in der Stadt an, die vom öffentlichem Personennahverkehr sonst eher vernachlässigt werden. Darunter sind die beiden Krankenhäuser, die Altenheime, das Hallenbad und der Alfertring, von wo aus das Eper Freibad schnell erreichbar ist. Am Gronauer und Eper Bahnhof und am Amtshaus Epe bestehen Umsteigemöglichkeiten zu anderen ÖPNV-Angeboten – wenn auch die Anschlusszeiten nicht für alle Fälle gut aufeinander abgestimmt sind.

Weiter geht die Fahrt über den Gildehauser Damm Richtung Merschgarten. „Wo halten Sie denn genau an der Steinfurter Straße?“, frage ich den Fahrer. „Kurz vorm Feldkamp!“ – „Dann steige ich schon am Merschgarten aus. Das ist für mich näher zum Schelverweg.“ – „Kein Problem.“ Ich verabschiede mich vom freundlichen Fahrer und steige aus, Ein paar Hundert Meter laufen – und ich bin am Ziel. In diesem Fall sogar schneller, als wenn ich mit dem Linienbus gefahren wäre.

Der Bürgerbus erweist sich also als gute und günstige Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese umweltfreundliche Alternative im Hinterkopf zu behalten.