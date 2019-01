Großes Finale nach 20 Jahren

Mit dem Blick zurück auf die Zeit vor 40 Jahren nimmt Dickel aber bei dieser letzten Veranstaltung auch das Jahr 1979 in den Fokus. Wie gewohnt, lädt der Gastgeber am 1., 2. und 3. Februar in den Saal der Gaststätte Gleis ein zu historischen, literarischen und musikalischen Stunden mit Gästen, Filmen und Schlagern aus der jeweiligen Zeit. Und natürlich präsentiert Dickel auch zum Finale viele Fotos aus dem Alltag der Menschen und von Festen aller Art in jener Zeit.

Für Live-Musik bei den Treffen sorgen Stefan Busch (Gesang) und Uwe Kronenfeld am Klavier.

Am 1. Februar (Freitag) und am 2. Februar (Samstag) beginnt die Veranstaltung um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr); am Sonntag ist die Zeitreise verbunden mit einer Kaffeetafel, Beginn ist dann um 15.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr).

Karten gibt es im Vorverkauf für 11,90 Euro und für 14 Euro an der Abendkasse. Zu haben sind die Tickets bei der Volksbank (Hauptstelle in der Neustraße und Niederlassung Epe) sowie beim Touristik-Service am Bahnhof.