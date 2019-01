Reparaturtreff am Samstag

Gronau -

Ein kaputter Mixer, ein defekter Staubsauger, eine Hose mit Loch und ein Fotoapparat, der nicht mehr so wollte wie sein Besitzer – Beispiele für Gegenstände, die Gronauer zum Reparaturtreff in die Familienbildungsstätte brachten, um sie von freiwilligen Helfern reparieren zu lassen. Am kommenden Samstag (5. Januar) besteht von 10 bis 12 Uhr wieder die Gelegenheit, defektes Spielzeug, kleine Elektrogeräte oder ähnliches zur FBS an der Laubstiege 15 zu bringen. Organisiert wird der Reparaturtreff von der Freiwilligenzentrale.