Waffe vor der Polizei versteckt

Gronau/Ahaus -

Als sie die Polizei sahen, ergriffen sie die Flucht: Vier junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren aus Ahaus und Gronau reagierten am Donnerstagabend in Ahaus auffällig auf den Anblick einer Funkstreife, als diese gegen 19.45 Uhr im Schlossgarten unterwegs war. Die Polizeibeamten konnten die Männer im benachbarten Jutequartier stellen. Im Rahmen der Kontrolle fanden sich in einem dort stehenden Blumenkübel ein PTB-Revolver und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Waffe gehörte einem 20-jährigen Gronauer, der den dafür erforderlichen kleinen Waffenschein nicht besitzt. Die Beamten stellten den Revolver und die Drogen sicher und fertigten eine Strafanzeige. Das teilte die Polizei am Freitag mit.