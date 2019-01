Mit Schulbeginn am 7. Januar findet der diesjährige Fahrplanwechsel bei der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) statt. Das neue Ortsfahrplanheft mit allen entsprechenden Linien, den aktuell gültigen Abfahrtszeiten sowie Informationen zum Westfalen-Tarif und den Tickets ist in den Bussen der RVM oder im Rathaus erhältlich. Das Fahrplanheft für Gronau kann auch kostenlos per E-Mail an fahrplan@rvm-online.de oder über die Service-Nummer für Bus und Bahn ✆ 01806 504030 (pro Anruf 20 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 60 Cent) bestellt werden.

Das Fahrplanangebot des Regio-Bus R 77 erfährt eine Ausweitung im Rahmen des Nahverkehrsplans für den Kreis Borken. Der Regio-Bus R 77 fährt nun von Montag bis Freitag zusätzlich um 20.16 Uhr ab Gronau über Heek nach Ahaus. Samstags startet er um 7.08 Uhr ab Heek in Richtung Ahaus.

Die Fahrpläne der einzelnen Linien können auf der Internetseite der RVM heruntergeladen werden. Auf der Internetseite des kommunalen Verkehrsunternehmens finden Fahrgäste auch Informationen zum Ticket- und Serviceangebot der RVM. Zur direkten Kontaktaufnahme wird auf der neu gestalteten Internetseite der RVM auch ein Chat angeboten, mit dem Fahrgäste Anfragen, Feedback oder Beschwerden an die RVM richten können. Die Anfragen werden umgehend beantwortet, so entsteht eine direkte Kommunikation und Anliegen werden zeitnah beantwortet. Der Chat ist täglich von 8 bis 20 Uhr zu erreichen.